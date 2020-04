Donald Trump rechnet mit weniger als 100'000 Toten in den USA

Die Coronavirus-Krise stellt US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben vor die grösste Entscheidung seines Lebens. Es werde eine bedeutende Entscheidung sein, wann und wie das Land wieder zur Normalität zurückkehren könnte, machte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus deutlich. «Das ist mit Abstand die grösste Entscheidung meines Lebens», sagte Trump. Er werde sie in Abstimmung mit «den klügsten Menschen» finden. «Ich möchte geleitet werden», sagte Trump, der sich sonst gerne als Macher darstellt und nicht mit Eigenlob spart. «Ich hoffe bei Gott, dass es die richtige Entscheidung sein wird.»

Neue Daten von Behörden in den USA legen einem Zeitungsbericht zufolge nahe, dass die das Coronavirus im Sommer ihren Höhepunkt erreicht und allein in den Vereinigten Staaten bis zu 200'000 Menschen das Leben kostet. Das sei die aktuelle Prognose des Heimatschutzministeriums und der Gesundheitsbehörden für den Fall, dass die Ausgangsbeschränkungen wie geplant nach 30 Tagen aufgehoben werden, schreibt die «New York Times».



Trump kündigte an, voraussichtlich am Dienstag ein Expertengremium vorzustellen, das über die Öffnung des Landes beraten soll. «Ich möchte ihre Ansichten darüber, was sie denken», sagte Trump. Teil des «Rats zur Öffnung unseres Landes», wie Trump die Arbeitsgruppe nannte, seien parteiübergreifende Experten aus verschiedenen Teilen des Landes. Trump machte erneut deutlich, dass er das Land so schnell wie möglich wieder öffnen wolle – und wies auf Gefahren des Zu-Hause-Bleibens hin: Auch das könne in der Coronavirus-Krise zum Tod führen – «vielleicht eine andere Art von Tod», warnte er.

Der US-Präsident geht davon aus, dass die USA weniger Todesopfer in Folge von Covid-19 zu beklagen haben werden als zunächst befürchtet. Es werde weniger als 100'000 Todesopfer geben, sagt Donald Trump. Er deutete an, dass sich die Infektionsrate in den USA ihrem Höhepunkt nähere. Die Lage in den besonders betroffenen Städten New Orleans und Detroit stabilisiere sich. «Ich bin ziemlich sicher, dass wir auf dem Gipfel des Hügels sind. Und jetzt gehen wir herunter. In einigen Fällen haben wir diesen Prozess schon begonnen», hatte Trump schon am Donnerstagabend gesagt. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters überstieg die Zahl der Todesopfer in den USA am Freitag 18'100.

Fachleute aus der Regierungs-Arbeitsgruppe zur Corona-Pandemie teilen die Einschätzung des Präsidenten nicht. Sie sagten am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus, es gebe zwar ermutigende Zeichen, aber es sei längst nicht an der Zeit für eine Entwarnung.



«Wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht», sagte die Koordinatorin der Corona-Arbeitsgruppe des Weissen Hauses, Deborah Birx. Die Bevölkerung habe sich die Richtlinien zur Beschränkung sozialer Kontakte sehr zu Herzen genommen, und dies zeige Wirkung. Auch sei die Todesrate in den USA durch das Coronavirus mit Blick auf die Bevölkerungsgrösse geringer als in vielen anderen Ländern. Man dürfe aber nicht nachlassen mit den Bemühungen.



Ist nicht mit ihrem Chef einig: Deborah Birx von der Arbeitsgruppe zur Corona-Pandemie der US-Regierung. Foto: Oliver Contreras (Keystone)

Ausserdem will Trump kommende Woche eine Ankündigung zur Weltgesundheitsorganisation WHO machen. Am Freitag sagte er, die USA zahlten der Organisation jährlich etwa 500 Millionen US-Dollar. «Und wir werden über dieses Thema nächste Woche reden. Wir werden eine Menge zu sagen haben. Wir werden es stoppen.» Ob er schon eine Entscheidung getroffen hat, blieb unklar.



Trump wirft der in Genf ansässigen WHO vor, auf die Corona-Krise nicht angemessen reagiert zu haben, den USA falsche Empfehlungen gegeben zu haben und generell zu stark auf China fokussiert zu sein.

Die WHO ist die wichtigste Sonderorganisation der Vereinten Nationen im Gesundheitsbereich. Ihr Budget besteht nach Angaben der Organisation zu weniger als einem Viertel aus den verpflichtenden Beiträgen der Mitgliedsstaaten. Die USA sind in diesem Kreis aber der grösste Zahler: Für die Jahre 2020 und 2021 sind jeweils fast 116 Millionen US-Dollar fällig.