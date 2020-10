Trotz Ansturm in Region Basel – Corona-Test gibt es am Wochenende nur vormittags Die Corona-Testzentren in beiden Basel laufen am Anschlag. Die Wartezeiten dauern bis zu 2,5 Stunden. Politiker sind genervt. Lisa Groelly

Am Montagmorgen war die Schlange vor dem Testzentrum beim Unispital so lang wie noch nie. Foto: Nicole Pont

Zweieinhalb Stunden anstehen, bis man endlich an die Reihe kommt und einen Rachenabstrich machen lassen kann. Die Warteschlange vor dem Corona-Testzentrum beim Universitätsspital Basel (USB) war am Montagmorgen lang. Vor allem für Menschen, die sich sehr krank oder schwach fühlen, kann langes Stehen anstrengend sein. Auch bei der Teststation im Spenglerpark in Münchenstein ist oft Geduld gefragt. Sind die Testzentren in den beiden Basel überlastet? Kam die zweite Welle zu plötzlich?

«So schlimm wie diesen Montag war es bei uns noch nie», sagt Nicolas Drechsler, Sprecher des Basler Unispitals. Erstmals seien die Leute bis vor sein Büro angestanden. Sicherheitsleute würden aber dafür sorgen, dass besonders kranke Personen schneller an die Reihe kommen: «Diese Leute bringen wir auf den Notfall, und sie werden dort getestet.» Auch würden Schwangere sowie Gesundheitsangestellte in Basel prioritär behandelt.