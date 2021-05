Verkehrsumleitungen in der Innenstadt

Wegen der angekündigten Kundgebung wird der Verkehr in der Innenstadt vorsorglich umgeleitet: Wie Bernmobil twittert, fahren die Busse der Linie 19 von Bern Bahnhof via Monbijoubrücke zur Tillierstrasse, die Busse der Linie 10 via Viktoriarain zum Viktoriaplatz. Die Haltestellen Bundesplatz, Zytglogge, Helvetiaplatz und Aegertenstrasse werden deshalb nicht bedient.

Es ist mit Verspätungen, weiteren Umleitungen und unregelmässigem Betrieb auf dem Bernmobil-Netz zu rechnen.