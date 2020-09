Demonstration in Zürich – «Corona-Skeptiker» müssen auf Demo-Umzug verzichten Am Samstagnachmittag wollten «Corona-Skeptiker» von Zürich-West an den Platzspitz marschieren. Doch die Stadtpolizei hat nur eine stehende Kundgebung bewilligt. Sie ist mit «Dialogteams» vor Ort. UPDATE FOLGT

Diese Demo der «Corona-Skeptiker war so bewilligt: Demonstration gegen Corona-Massnahmen auf dem Helvetiaplatz Ende August. Foto: Samuel Schalch

Heute Samstag Mittag versammeln sie sich wieder, «um friedvoll für Grundrechte und Demokratie einzustehen». Den Logos auf dem Flyer nach zu urteilen, sind es Impf- und Abtreibungsgegner ebenso wie Anhänger der abstrusen antisemitischen Verschwörungs-Ideologie Qanon – vereint, um ihre Skepsis gegen die von der Regierung ergriffenen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie kundzutun.

Bei der Veranstaltung auf dem Turbinenplatz werden prominente Gäste erwartet: Comedian Marco Rima, der sich kürzlich in zweifelhaften Videos auf Facebook und in Roger Schawinkis Talksendung als Wissenschaftsskeptiker outete, und Satiriker Andreas Thiel. Dieser ist bekannt als Meister der politischen Provokation: Einst sorgte er mit einem Artikel über die angeblich gewalttätige Kernbotschaft des Korans für einen Eklat, jüngst machte er sich in seiner Kolumne in der «Weltwoche» über die Maskenpflicht lustig.

Marschieren sie trotzdem?

Nach der Startkundgebung sollte der Demonstrationszug ursprünglich von der Hardbrücke zum Platzspitz führen. Einen solchen hat die Stadtpolizei Zürich aber nicht bewilligt. Sie gibt ihren Segen nur für eine stehende Kundgebung. Möglicherweise, weil linke Gruppierungen gleichzeitig im Quartier zu einer Gegendemonstration aufgerufen haben. Man werde deshalb mit einem Dialogteam vor Ort sein, heisst es bei der Polizei.

Die Veranstalter der Corona-Kundgebung haben den Marsch zum Platzspitz am Samstagmittag in letzter Minute abgeblasen. Es soll bei einer Kundgebung auf dem Turbinenplatz bleiben. Allerdings hat eine der Veranstalterinnen im Vorfeld auf einschlägigen Kanälen angekündigt, den Umzug trotzdem durchführen zu wollen «wenn genügend Personen kommen». Die Veranstalter erhoffen sich 5000 Teilnehmer. An der letzten Demonstration in Zürich auf dem Helvetiaplatz vor wenigen Wochen waren es rund 1500.

Koordiniert wird die Demonstration der «Corona-Skeptiker» vom ehemaligen Zürcher SVP-Gemeinderat Daniel Regli, der auch den «Marsch fürs Läbe» von Abtreibungsgegnern organisiert und hier als Präsident des Corona-skeptischen Vereins «Bürgerforum Schweiz» firmiert. Regli sorgte im Gemeinderat zuletzt mit schwulenfeindlichen Aussagen über «reissende Analmuskeln» für Schlagzeilen.

lop