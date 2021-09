Gruss von der Nordsee – Corona-Schock nach Grenzübertritt

Mit Sonnenbrille, Badeanzug und mehreren dicken Pullis im Gepäck stehe ich am Badischen Bahnhof. Der viele Regen und die kaum sommerlichen Temperaturen halten die Hoffnung auf Strandtage an der Nordsee in Grenzen.