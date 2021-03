Dank kostenlosen Schnelltests können sich die Tübingerinnen und Tübinger wieder frei bewegen und sogar im Restaurant einkehren. Foto: Thomas Kienzle / AFP

Genug ist genug. Ich spiel nicht mehr mit. Ständig ändern sich die Spielregeln im Wettlauf gegen das Virus. Was wird wo und warum verboten? In einem Kanton dies, im anderen das. Risikogebiete und Reiseeinschränkungen ändern sich von Land zu Land von Tag zu Tag. Ich blick nicht mehr durch. Ich habe eine gewaltige Wut im Bauch. Ich bin in der schlimmsten Trotzphase meines Lebens.

Woher kommen Trotzreaktionen? Von enttäuschten Erwartungen. Also: Ein Kind möchte etwas machen oder haben und stösst dabei an Grenzen. Was tun gegen Trotzreaktionen? Pädagogen raten: Gewähren Sie Ihrem Kind genügend Freiraum, und fragen Sie sich bei Verboten, ob sie angebracht und notwendig sind.