Maskenattest per Mail verschickt – Corona-Profiteur zu Busse verurteilt Esoteriker Andreas G. aus Morgarten stellte online für 50 Franken Maskenatteste aus – und verwendete das Geld für den Kampf gegen Handyantennen. Nun wurde er vom Strafgericht Zug zu einer Busse verurteilt. Cyrill Pinto

1 / 3 Andreas G: Der Esoteriker verkaufte Maskenatteste gegen eine Vereinsmitgliedschaft – jetzt wurde er vom Strafgericht Zug verurteilt. Foto: zvg

Unter den wachsamen Augen von drei Polizeibeamten hat sich vor dem Gerichtsgebäude in Zug ein kleines Grüppchen von etwa 30 Leuten versammelt, darunter auch Freiheitstrychler. Sie sind aus der ganzen Schweiz angereist, um Andreas G.*, Reiki-Meister und Kämpfer gegen 5G-Antennen, zu unterstützen. Der Corona-Skeptiker aus Morgarten ZG steht an diesem Dienstagmorgen vor Gericht, weil er im Herbst 2020 über eine inzwischen gelöschte Seite im Internet Atteste gegen die Maskentragepflicht ausstellte. Per Mail konnte sich jeder ein solches Schreiben bestellen, das ihn von der damals geltenden Pflicht entbinden sollte. Im Gegenzug mussten die Empfänger eine Mitgliedschaft im Verein 5G-Frei für 50 Franken lösen.

Noch heute ist der Mann – der sich vor Gericht selbst verteidigte – vom Sinn seiner Handlung überzeugt: Masken würden nicht vor einer Erkrankung schützen und im Gegenteil sogar Krankheiten auslösen, hielt er in seiner Verteidigungsrede fest. Ruhig und gefasst referierte er über das Coronavirus, das gar nicht existiere.

Andreas G., der laut eigenen Angaben eine Ausbildung zum Reiki-Meister genoss und auch schon Scientology-Mitglied war, sprach etwa eine Stunde lang über die «Plandemie», in seinen Augen eine Weltverschwörung zur Dezimierung der Weltbevölkerung. Bei seinem Vortrag offenbarte er auch, dass er für Anti-G5-Vereine im ganzen Land Gutachten erstellt und Einsprachen gegen Baugesuche von Mobilfunkbetreibern verfasst. «Allein im Kanton Zug habe ich 50 Einsprachen gegen 5G-Antennen eingereicht – aus Liebe zu den Menschen.»

Polizei stürmte seine Wohnung und beschlagnahmte alle Computer

Die zwei Polizisten in Zivil, die wortlos den Prozess verfolgten, mussten nie einschreiten. Nur einmal musste die geduldige Strafrichterin intervenieren, weil die Unterstützer von G. spontan applaudierten. «Wenn dies nochmals geschieht, werde ich das unterbinden», drohte sie.

Nach fünfstündiger Beratung eröffnete die Richterin das Urteil mündlich. Sie verurteilte den Mann wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen zu einer Busse von 800 Franken. Diese wird bei Nichtbezahlung in eine achttägige Freiheitsstrafe umgewandelt. Hinzu kommen Gerichtskosten von 1000 Franken, die sich verdoppeln, sollte der Mann eine schriftliche Urteilsbegründung verlangen. Freigesprochen wurde G. aber vom Vorwurf, das Gesundheitsgesetz übertreten zu haben. Auch der Verdacht des Betrugs liess sich nicht erhärten.

Dass sich der Mann überhaupt vor Gericht verantworten musste, ist auf das Zuger Gesundheitsamt zurückzuführen. Dieses verbot Andreas G. in zwei Verfügungen, weitere Atteste auszustellen. Doch G. ignorierte die Schreiben – bis am frühen Morgen des 3. Dezember 2020 die Polizei seine Wohnung in Morgarten stürmte und alle Computer mitnahm.

Kantonsarzt Rudolf Hauri, gleichzeitig Präsident der Vereinigungen der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, unterzeichnete die Verbotsverfügung. Tatsächlich war das Ausstellen von Maskenattesten durch Laien nicht explizit verboten. Zwar wird laut Strafgesetzbuch das falsche ärztliche Attest oder Zeugnis bestraft. «Ein Attest durch eine Privatperson ist zwar kein ärztliches Zeugnis, kann aber wohl einen solchen Anschein erwecken», sagt Hauri. Ob tatsächlich eine strafbare Handlung vorliege, ergebe sich dann aus den konkreten Umständen. Im vorliegenden Fall verneinte dies die Richterin. Zehn Tage hat G. Zeit, das Urteil des Strafgerichts anzufechten. Ob er dies tut, liess er nach dem Prozess offen.

