Programm der Basler Herbstmesse – Corona-Pause für Traditions-Geisterbahn Die diesjährige Herbstmesse wird ohne die Wiener Prater-Geisterbahn stattfinden. Die Zukunft des alten Fahrgeschäfts ist unklar.

Die Wiener Prater-Geisterbahn lehrt die Baslerinnen und Basler seit den 1950er-Jahren das Fürchten. Archivfoto: Kostas Maros

Dass die Corona-Krise massive Auswirkungen auf die Messeschaustellerei haben würde, haben viele schon vermutet. Nun wird diese Befürchtung immer mehr zur Wirklichkeit. Die traditionsreiche Wiener Prater-Geisterbahn, die die Baslerinnen und Baslern seit den 1950er-Jahren das Fürchten lehrt, wird dieses Jahr fehlen.

Die Auf- und Abbaukosten der Geisterbahn seien verglichen mit anderen Bahnen hoch, teilten die Betreiber am Montag in einer Medienmitteilung mit. Ausserdem sei das Corona-bedingte Risiko geringer Besucherzahlen oder einer kurzfristigen Absage der Messe für sie nicht tragbar. Und: Personelle Ausfälle seien wegen der Eigenheiten der Bahn nicht spontan aufzufangen.

Über 90 Jahre alt

Ihre ersten Lebenszeichen lassen sich nicht bis ins Detail zurückverfolgen. Wohl schon in den 1930er-Jahren sorgte die Geisterbahn in Österreich für Gruseln. In den frühen 40er-Jahren wurde sie zur Dschungelbahn umgebaut. Dschungelgestalten an der Fassade der heutigen Geisterbahn sind Überbleibsel dieser Veränderung.

1952 wurde die Bahn in die Schweiz verkauft und kam wieder als Geisterbahn zum Einsatz. Bis 1992 gab es keine Basler Herbstmesse ohne die Wiener Prater-Geisterbahn. Inzwischen war die Bahn in die Jahre gekommen; eine Restauration war nötig.

Ein Herzensprojekt

Die neuen Besitzer Pascal und Philippe Steiner machten sich ans Werk; sie hatten die Bahn 1992 gekauft. «Philippe wollte dies unbedingt, und ich habe mitgeholfen. Wir haben sie gemeinsam restauriert. Da wir keine Halle hatten, um die Bahn zu restaurieren, mussten wir dies draussen machen, was aber eher schlecht bis gar nicht ging. Mein Bruder gab daraufhin auf und überschrieb mir die Bahn», erzählte Pascal Steiner dem Magazin «Wie wärs mal mit». Philippe Steiner verstarb 2007, sein Bruder machte weiter. Es dauerte aber noch sechs Jahre, bis die Wiener Prater-Geisterbahn wieder an der Herbstmesse für Gänsehaut sorgen konnte.

Nun stehen erneut Änderungen an: Pascal Steiner suche einen Nachfolger, der die Wiener Prater-Geisterbahn mit derselben Leidenschaft weiterführe, heisst es in einer Pressemitteilung. Bis dahin hoffe er, die Geister bei der nächsten Gelegenheit ein letztes Mal spuken lassen zu können.

