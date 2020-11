Ernüchternde Zwischenbilanz für Volleyballclub – Corona macht Traktor Basel das Leben schwer Keine Zuschauer, Spielverschiebungen und nun auch keinen Zugang zum Fitnessstudio mehr: Während sich die NLA-Equipe sportlich weiterentwickelt hat, hat die Pandemie im Club deutliche Spuren hinterlassen. Benjamin Schmidt

Sportlich sieht man beim Basler Volleyballclub Fortschritte, doch die Corona-Pandemie trübt die Freude über die zweite Saison des Fanionteams in der höchsten Spielklasse. Foto: Nicole Pont

Es ist später Sonntagnachmittag in der Rankhofhalle. Die Partie zwischen dem NLA-Fanionteam von Traktor Basel und dem Favoriten Volley Schönenwerd ist in vollem Gange. Draussen, vor der Halle, tummeln sich Kinder und Jugendliche, die sich das Spiel gerne ansehen würden. Sie mussten dazu aufgefordert werden, die Halle zu verlassen. Dieses Bild ist nicht neu. Dass zu den NLA-Volleyball-Partien – die die einzigen sind, welche überhaupt noch stattfinden dürfen – keine Besucher mehr zugelassen sind, ist schon seit ein paar Wochen klar. Diese Entwicklung ist jedoch nur eine von diversen Faktoren, mit denen die Covid-19-Pandemie einem Regionalsportverein wie Traktor Basel das Leben schwer macht.

Das Zuschauerproblem

Das soeben genannte Beispiel macht deutlich, wie sehr die Leute den Sport vermissen und die Sportvereine auf die Fans angewiesen sind. Sowohl in finanzieller als auch in emotionaler Hinsicht. Bekannt ist, dass Traktor bereits vor Beginn der diesjährigen Volleyball-Saison mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. «Wir sind nicht der FCB, aber auch wir haben aufgrund der Zuschauersituation erhebliche Verluste zu beklagen», erklärt Sportchef Heiko Breer.

Wie viele das genau pro Spiel sind, kann der Basler Volleyballclub selbst nicht einmal genau wissen. Da er nicht abschätzen kann, wie viele Zuschauer im Schnitt zu Heimspielen in die Rankhofhalle strömen würden. Genau diese Schätzung muss Traktor nun jedoch zwangsläufig dem Bund vorlegen, wenn er von diesem finanzielle Hilfe erhalten will. Da man für die Budgetierung die Zuschauerzahlen der Saison 2018/19 vorlegen muss, hat Traktor jedoch ein Problem: Damals spielte der zu jener Zeit noch unterklassige Verein noch vor wenigen Fans. In der letztjährigen NLA-Premieren-Saison waren es rund 200 bis 300 pro Spiel.

Wenn Traktor die erforderlichen Gelder vom Bund bekommt, können sie ihre Verluste sehr wahrscheinlich decken. Das Zuschauerproblem schädigt den Verein jedoch auch immateriell: «Mit besserer Stimmung würden wir auch noch besser spielen», sagt Finanzchef Gaudenz Henzi.

Das Verschiebungsproblem

Auch der Spielplan ist ein grosses Problem: Das vergangene Wochenende dient als perfektes Beispiel. Traktor hätte eigentlich samstags und sonntags antreten müssen. Am Samstag gegen Jona, am Sonntag gegen Schönenwerd. Das Samstagsspiel gegen Jona wäre ohnehin schon eine Nachholpartie des geplatzten Super Game Days gewesen und wurde vergangenen Freitag erneut verschoben. Bereits drei Traktor-Partien mussten in dieser Saison umgeplant werden, vor dem Spiel gegen Schönenwerd absolvierte Traktor mehr als drei Wochen keine Partie mehr. Der Spielrhythmus ist damit dahin. Von den bisherigen fünf Partien verlor das Team vier. Captain Samuel Ehrat sagt: «Es ist einfach demotivierend. Unter der Woche weisst du nie, worauf du dich im Hinblick auf das anstehende Wochenende vorbereiten musst.»

Das Infrastrukturproblem

Der Kanton Basel-Stadt hat aufgrund der steigenden Fallzahlen in den letzten Wochen seine Pforten quasi dichtgemacht. Davon ist auch der Sport betroffen. Die Rankhofhalle ist für Spitzen- und Individualsport nach wie vor geöffnet, dies kann sich jedoch laut Trainer Daniel Rocamora schnell ändern. Des Weiteren sind die Krafträume im Kanton Basel-Stadt dicht, weshalb Traktor sich zum Gewichtheben in Baselland treffen muss.

Wie geht es weiter?

Die Verantwortlichen von Traktor positionierten sich von jeher klar zum Unterbruch der Meisterschaft. In zwei Abstimmungen wurde bisher aber dagegen entschieden. Eine dritte Debatte wird es wohl nicht mehr geben, da die Zahlen sinken. Wenn doch, müsste laut Breer der Spielplan angepasst werden.