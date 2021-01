Spaziergang am Rheinbord – Corona macht Sylvester in Basel ruhig Der Jahreswechsel gestaltete sich besinnlicher als in anderen Jahren. Dennoch liessen es sich zahlreiche Leute nicht nehmen, den Rutsch ins neue Jahr draussen zu feiern. Martin Regenass

Gut gelaunt: Milan, Séverine und Fabienne feiern den Übergang ins neue Jahr unter der Dreirosenbrücke – statt in Graubünden. Foto: Nicole Pont

Wie Scheibenwischerwasser. In einem giftigen Blau präsentiert sich der Shot am Polar Take-Away auf der Rheinseite des East-West-Hotels am Oberen Rheinweg. Rund ein halbes Dutzend Gäste lassen sich das alkoholische Getränk, das der Betreiber des Glühweinstandes offeriert, schmecken. So auch Marco und Felix. Sie seien mit dem Velo durch die halbe Stadt gefahren, um zu schauen, ob es während dieser Corona-Krise irgendwo noch irgendetwas zu Trinken gibt. Hier sind sie fündig geworden, doch um elf Uhr gehen die Lichter aus. Gäbe es keine Pandemie, hätten sie den Übergang ins neue Jahr wohl in Frankfurt gefeiert. «Ich freue mich auf das nächste bessere Jahr, das da kommt», sagt Felix optimistisch.