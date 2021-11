Verwirrende Pandemie-Strategien – Corona-Lage an den Schulen verschärft sich Immer mehr positive Fälle in Basel-Stadt und Baselland, Klassen in Quarantäne und verärgerte Eltern – kommt die Maskenpflicht zurück? Droht ein zweiter Schlotterwinter? Tobias Gfeller

Steigende Infektionszahlen an den Schulen in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland stellen Behörden und Lehrer vor grosse Probleme. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Dienstag informierte Thomas Schmid, Rektor der Primarstufe Binningen, sämtliche Eltern über die aktuelle Corona-Lage an den Schulen. Und die hat es in sich. Der Brief liegt der «Basler Zeitung» vor. «Stand heute Morgen sind 15 Kinder und zwei Lehrpersonen in Isolation, das heisst, sie gelten als ‹Corona-positiv›», heisst es im Schreiben. «In Quarantäne befinden sich 33 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrpersonen. Betroffen sind neun Klassen. Beim heutigen breiten Testen sind sieben Klassen positiv getestet worden und begeben sich nun zum Depooling nach Muttenz.» Als Depooling werden die Einzeltests bezeichnet, die nötig werden, wenn ein Pool einer Klasse positiv war.