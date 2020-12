Corona und Glauben – «Corona ist keine Strafe Gottes – aber vielleicht ein Zeichen» Wie verändert die Pandemie den Zugang zur Religion? Zwei Schwestern aus dem Diakonissenhaus in Riehen erzählen. Sebastian Briellmann

Näher bei Gott: Schwester Delia und Leiterin des Diakonissenhauses, Schwester Doris. Foto: Nicole Pont (Tamedia)

Manchmal hat man in diesen nachdenklichen Tagen das Gefühl, die Menschen blicken wieder häufiger in den Himmel in den letzten Monaten – und selbst wenn dieser Eindruck täuschen sollte, so ist doch sicher, dass in diesem Corona-Jahr wieder mehr über Glauben und Unglauben gesprochen wird, auch wenn dies mit Religion überhaupt nichts zu tun haben muss. «Das Christentum auf dem Rückzug», titelt die NZZ auf ihrer Frontseite kurz vor Weihnachten. Aber Halt suchen, irgendwie, irgendwo, wer kann es einem verübeln?

Wie sich die Pandemie auf spiritueller Ebene manifestiert, welchen Einfluss sie hat, ob sie die Gläubigen beeinflusst und den Glauben vielleicht auch, treibt dennoch viele um. Im Diakonissenhaus in Riehen empfangen Schwester Doris und Schwester Delia, die Stimmung ist aufgeräumt, trotz strenger Vorschriften ist eine kleine Führung möglich in den Räumlichkeiten, bevor das Gespräch beginnt.