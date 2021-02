TV-Legende Andreas Moser im Interview – «Corona ist im Vergleich zum Klimawandel reines Nasenwasser» Über 30 Jahre lang erklärte Andreas Moser, warum wir Sorge zur Umwelt tragen müssen. Ausgerechnet jetzt geht er beim SRF in Pension. Hier verrät er, wie sich die Menschheit noch retten kann. Andreas Kunz

Ganze Generationen sind mit ihm aufgewachsen: Andreas Moser unterwegs im Bleniotal. Foto: Claudio Bader

Wo steckt Andreas Moser? Die ganze Schweiz ist in den Fängen eines Virus, ein Ausweg ist nicht in Sicht – und der Mann, der uns ein Leben lang das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier erklärte, verabschiedet sich in den TV-Ruhestand. Nach 30 Jahren «Netz Natur» laufen im Frühjahr die letzten beiden Sendungen. Wir erreichen das Naturereignis Moser per Whatsapp-Videocall in seinem Ferienhaus im Tessiner Bleniotal.

Herr Moser, sind Sie vor dem Coronavirus in die Berge geflüchtet? Nein, das wäre bei den gegenwärtigen Infektionszahlen übertrieben. Aber das kann sich ganz schnell ändern, wenn wir wieder übermütig werden. Gerade bei diesem schönen Wetter sind sehr viele Menschen auf den Beinen. Wenn sie die Abstandsregeln in den Wind schlagen, ist das nicht eben beruhigend.