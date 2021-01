Der Wirtschaftsraum hat 2020 seine Widerstandsfähigkeit bewiesen. Es geht weiter aufwärts. Foto: Pino Covino

Die Korrektur erschien schon nach einem Tag. Startups.ch, nach eigenen Angaben der führende Spezialist für Online-Firmengründungen, hatte ordentlich daneben gegriffen, als er mitteilte, dass es 2020 in der Schweiz zu 88 Prozent mehr Konkursen gekommen sei. In Tat und Wahrheit waren es 2 Prozent weniger als 2019.

Ein solcher Fehler sei dem Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren noch nie passiert, beschied die Geschäftsleitung. Nun ja, viele Schwarzseher dürften sich wenigstens für Stunden in ihrem Weltschmerz bestätigt gefühlt haben. Corona hat uns nicht nur unsere Bewegungsfreiheit genommen, sondern uns auch den Job gekostet.

Dabei ist alles anders. Corona hat die Wirtschaft und damit uns alle stärker gemacht. Die Arbeitslosenquote ist nach wie vor tief, die Hypothekarzinsen ebenso, und die Entschädigung bei Kurzarbeit wird brav ausbezahlt. Nicht wenige arbeiten heute bei tieferem Pensum zum alten Lohn. Die Bäume werden zwar auch 2021 nicht in den Himmel wachsen, die Gefahr, dass es zu einer Massenrodung kommt, besteht aber nicht.

Die Wirtschaft zeigte dem Coronavirus den Meister.

Besonders gut geht es uns in Basel. Hier gab es in den letzten fünf Jahren noch nie so wenige Konkurse wie 2020. Und im Baselbiet liegt die Zunahme bei lediglich einer einzigen Insolvenz. Warum also Trübsal blasen?

In der ganzen Schweiz wurden 2020 fünf Prozent mehr Firmen gegründet. Pessimismus sieht anders aus. In Basel waren es 1243 bei mickrigen 121 Konkursen. Im Baselbiet standen 111 Konkurse 1235 Neugründungen gegenüber.

Ja selbst das totgesagte Gastgewerbe erlebte in widrigen Pandemiezeiten ein erstaunliches Jahr. In Basel kam es zu 74 Neugründungen, im Baselbiet zu 61.

Corona mag viel Schrecken verursacht, Gesunde zu Kranken und Kranke zu Sterbenden gemacht haben. Die Wirtschaft zeigte jedoch dem Coronavirus den Meister. Das sollte Mut machen, auch jenen, die mit Wirtschaft nichts am Hut haben.