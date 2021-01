Wissenschaft und Virus – «Corona hat mich stark politisiert» In den vergangenen Monaten hielt sich der Epidemiologe Marcel Salathé mit Kritik an Politik und Behörden auffallend zurück. Jetzt will er wieder laut werden. Titus Plattner , Bernhard Odehnal

Marcel Salathé ist seit November Präsidenten der Leitungsgruppe des Nationalen Forschungsprogramms Covid-19 . Foto: Raphael Moser

Es ist das erste Mal seit Wochen, dass Marcel Salathé in sein grosses, verglastes Büro im Campus Biotech in Genf zurückkehrt. «Eigentlich hatten wir zuvor schon ab und zu Homeoffice-Wochen in meinem Team, aber die Pandemie hat das Ganze selbstverständlich gemacht», sagt der Epidemiologe, der auch an der EPFL (ETH Lausanne) lehrt.

Seit Beginn der Corona-Krise ist Salathé der meistzitierte Wissenschaftler in den Schweizer Medien. Pointiert und kritisch trat der gebürtige Basler als Gegenstimme zur Politik und zum Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf. Seit Herbst übt sich der 45-Jährige jedoch in Zurückhaltung. Denn Salathé wurde Anfang November zum Präsidenten der Leitungsgruppe des Nationalen Forschungsprogramms Covid-19 gewählt.

Das neue Forschungsprogramm soll 28 Projekte begleiten und in enger Zusammenarbeit mit der Industrie und dem BAG rasch umsetzbare Lösungen fördern. «Die sich ständig ändernde Situation fordert auch die Forschung enorm», erklärt Salathé.

Er ist einerseits froh über seine Rolle: «Nach dem Stress in diesem Jahr sehe ich das als persönliche Bereicherung: Ich werde mich mehr um Forschung kümmern können und habe weniger mit den Medien zu tun.» Andererseits möchte der Epidemiologe sich jetzt aber doch wieder mehr einmischen.

Die Ruhe vor dem Sturm

Das Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft beschäftigt ihn besonders stark in diesen Tagen. Wie sehr können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich unabhängig sein? Wie sehr sollen, ja müssen sie sich auch in gesellschaftliche Debatten einmischen? «Corona hat mich stark politisiert, stärker als jedes Ereignis zuvor», sagt Salathé.

Dass er zwischenzeitlich leiser war, bezeichnet er nun lächelnd als «meine Ruhe vor dem Sturm». 2021 wolle er sich aber auf jeden Fall politisch engagieren. Also einer Partei beitreten? «Als Deutschschweizer in der Romandie wäre das aussichtslos, besonders mit meinem beschränkten Französisch», antwortet der Epidemiologe. Was also dann? «Ich bin noch am Planen. Es ist noch zu früh, um über Details zu reden.»

Klar ist: Salathé meint, dass die Bedeutung von Wissenschaft und Technologie in der Schweiz massiv unterschätzt wird. Dabei zeige gerade die Corona-Krise, dass die Wissenschaft nicht ein eigener, hermetisch von der Umwelt abgeschotteter Bereich sei, «sondern alles in unserer Gesellschaft durchdringt».

Für Salathé fehlt jemand, «der sich auf politischer Ebene für Wissenschaft und Technologie einsetzt». In dieser Rolle könnte er sich seine Zukunft vorstellen. Vorerst will er sich jedoch fundiertes Wissen erarbeiten. Seine Lektüre für die Weihnachtsfeiertage ist das «Handbuch der Schweizer Politik».

Marcel Salathé ist eine von mehr als einem Dutzend Personen, die das Tamedia-Recherchedesk für das Buch «Lockdown» durch die Corona-Krise begleitet hat. Dass er im Herbst Hand in Hand mit dem Bundesamt für Gesundheit arbeiten würde, hätte er im Frühjahr kaum erwartet. Damals äusserte er seine Kritik besonders laut. Zum Beispiel am 21. März:

Kein Stein soll auf dem anderen bleiben

In seinem Haus in der Nähe von Morges sitzt derweil Marcel Salathé. Er ist erschöpft und frustriert. Das Treffen mit Alain Berset im Bernerhof vor drei Tagen beschäftigt ihn immer noch. Er schreibt auf seinem Laptop einen Tweet und klickt um 18 Uhr 21 auf den blauen «Twittern»-Button: «In diesen Wochen ist mein Vertrauen in die Politik erschüttert. Nach der Aufarbeitung – was alles falsch lief und wie total veraltet die Prozesse sind – wird kein politischer Stein auf dem anderen bleiben. – Die Hoffnung ist, dass das neue Gebäude von Grund auf solide sein wird.»

So wie Bersets professionell lancierte Instagram-Challenge gelangen auch Salathés Kurzbotschaften schnell an ein grosses Publikum. Sein deutschsprachiger Account hat jetzt 3000 Follower. Vor Corona war es ein Bruchteil davon. Dieser Tweet wird so viele Reaktionen hervorrufen wie zuvor kein anderer von ihm. Deutlich mehr Reaktionen auch als der versöhnlichere Tweet, den er drei Minuten später hinterherschickt: «Aber wie die Zivilgesellschaft jetzt auf den Plan tritt, wie die Wissenschaft und manche Teile der Wirtschaft jetzt zusammenkommen – das macht Mut und gibt Energie. Ja, zusammen schaffen wir das, hoffentlich mit nur zwei blauen Augen und nicht allzu vielen Knochenbrüchen.»

Salathés Frustration hat viele Gründe. Die Schweiz ist mittlerweile eines der am stärksten betroffenen Länder der Welt – fast kein anderes Land hat so viele Corona-Fälle pro Kopf. «Jetzt zeigt sich, wie mangelhaft die Vorbereitungen waren», sagt der EPFL- Professor. «Es fehlt an Masken, es fehlt an Tests; das Contact-Tracing ist in den meisten Kantonen bereits zusammengebrochen. Und das, obwohl man seit Januar sehen musste, was auf das Land zukommen könnte. Aber weiterhin werden Entscheide so langsam gefällt, als ob man noch nicht verstehen würde, wie wahnsinnig schnell dieses Virus ist.»

Eine App mit bitterem Nachgeschmack

Tatsächlich sollte es noch ein paar Wochen dauern, bis die «Swiss National Covid-19 Science Task Force» gegründet und aktiv wurde. Und in den ersten Monaten ihrer Existenz hielten die Behörden und Politik nicht viel von den Einschätzungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das änderte sich erst im Oktober, als die zweite Welle erst über die Westschweiz und dann über das ganze Land rollte.

Gewisse Empfehlungen, die eigentlich die Taskforce schon im April oder Mai gemacht hatte, wurden endlich vom Bund oder gewisse Kantone eingesetzt. Zum Beispiel wie wichtig und kosteneffizient das Contact Tracing und frühe Massnahmen sind.

«Die SwissCovid app konnte trotzdem viele Menschen schneller warnen.» Marcel Salathé, Epidemiologe

Bei der Entwicklung der Covid-App leistete Salathé einen wesentlichen Beitrag. Im Nachhinein hat dieser Erfolg für ihn allerdings einen bitteren Nachgeschmack: Einerseits setzen viele Länder das in der Schweiz erfundene Protokoll ein, nachdem Apple und Google es aufgenommen haben. Mit dem Vorteil, dass die Privatsphäre der Personen, die diese Covid-Apps installiert haben, so gut wie möglich geschützt wird.

Andererseits ist der Nutzen der App gerade in der Schweiz begrenzt geblieben. «Aber die SwissCovid app konnte Menschen schneller warnen», sagt Salathé. Dies obwohl die Aktivierungscodes im Fall eines positiven Tests von den Behörden oft zu spät verschickt wurden.

So haben manche Betroffene durch die App viel zu spät erfahren, dass sie mit Corona-Infizierten in Kontakt gewesen waren. Die Infektionsketten konnten so nicht immer unterbrochen werden. «Das hat sich nun aber verbessert», meint Salathé.

Digitales Vorzeigeprojekt aus der Schweiz

Im Sommer 2020 zog Marcel Salathé für das Buch «Lockdown» noch folgende Bilanz:

«Die weltweiten Konsequenzen dieser Pandemie werden wir erst in den kommenden Jahren spüren», glaubt Marcel Salathé. Vor allem Schwellenländer mit instabilen Regierungen könnten rasch in chaotische Zustände kippen. In der Schweiz sieht der Epidemiologe noch grossen Verbesserungsbedarf bei der Reaktionsgeschwindigkeit, wenn das Ausmass einer Seuche ersichtlich wird: «Aber sobald die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure gut eingespielt ist, geht es effizient vorwärts.»

Aus wissenschaftlicher Sicht wird ihn die Tracing-App Swiss Covid weiterhin am meisten beschäftigen. Denn nun muss sich zeigen, dass sie ihren Zweck erfüllt. «Da müssen wir wissenschaftlich völlig unvoreingenommen bleiben. Aber wie auch immer die Resultate sein werden, wir mussten es unbedingt versuchen.»

Salathé ist «wahnsinnig stolz» auf das relativ kleine Schweizer Team und seine internationalen Mitstreiter, die gemeinsam transparent und in Rekordzeit einen internationalen Standard für solche Apps geschaffen haben. Und immer in Erinnerung bleiben wird ihm die Schlussdebatte zur App im Nationalrat – als aus dem gesamten politischen Spektrum lobende Worte wie «technologische Glanzleistung», «Masterpiece» oder «digitales Vorzeigeprojekt» kamen. «Das hat uns alle im Team stark motiviert.»

Warnung vor der dritten Welle

Salathé hat von Anfang an die Politik für ihre zu weiche Haltung und langsame Reaktionszeit in der Krise kritisiert. Fürchtet er jetzt eine dritte Welle? «Mit der neuen, leichter zu übertragenden Virus-Variante ist die Gefahr extrem gross», antwortet der Epidemiologe. «Zusätzlich gibt es in dieser Jahreszeit viele Ereignisse, wo Menschen einander treffen wollen.»

Wenn die Übertragungen bei den derzeit hohen Corona-Fallzahlen nicht stark limitiert werden, «dann können wir die jetzige Welle nicht schnell genug abbremsen». Zusätzlich zur Reduktion der Kontakte brauche es jetzt die massive Beschleunigung des Impfplans: «Es müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit insbesondere die Risikogruppen nicht noch Wochen warten müssen. Wir dürfen dieses Wettrennen mit der Zeit nicht verlieren - denn wir wollen alle so schnell wie möglich wieder in eine gewisse Normalität zurückkehren.»