Boulderhalle wird eröffnet – Corona hätte Basler Kletterern fast den Absturz gebracht Noch nicht einmal eröffnet, stand die nigelnagelneue Boulderhalle wegen der Pandemie-Massnahmen kurz vor dem Aus. Nun durfte sie aber ihre Tore öffnen. Dina Sambar

Erste Versuche an einer einfachen Boulderroute. Paul Kramkowski gibt der BaZ-Redaktorin vom Boden aus Tipps. Foto: Pino Covino

Der Schock war riesig. Unter Hochdruck hatten die fünf Gründer eine 2000 Quadratmeter grosse, verrusste Industriebäckerei in eine lichtdurchflutete und freundliche Boulderhalle mit Bistro umgebaut. Am 1. Dezember 2020, so der Plan, wollten sie die Halle an der Elsässerstrasse in Basel eröffnen. Doch exakt eine Woche vorher ordneten die Behörden die Schliessung aller Sport- und Freizeitanlagen an.

«Das war schon bitter», sagt Paul Kramkowski. Über eine Million Franken hatte der Ausbau des Elys Boulderlofts gekostet, und nun fiel die wirtschaftlich wichtige Wintersaison weg. Was das Ganze noch verschlimmerte: «Wir sind bei der Härtefallregelung durch alle Maschen gefallen, da wir noch nicht eröffnet hatten und keinen Umsatz nachweisen konnten», sagt Mitgründer Oliver Zgorelec. Die Situation begann existenzbedrohend zu werden.

60 freiwillige Helfer haben beim Umbau der ehemaligen Coop-Grossbäckerei zu einer Boulderhalle Hand angelegt. Foto: ZVG

Umso grösser war die Erleichterung, als der Bundesrat letzten Mittwoch die Lockerung der Corona-Massnahmen ankündigte – auch wenn derzeit nur 100 statt knapp 300 Kletterer gleichzeitig in der Halle sein dürfen, Maske getragen werden und das Bistro geschlossen bleiben muss. Offenbar hatten viele nur darauf gewartet, endlich in der neuen Halle bouldern zu können. «Am Montag kamen über den Tag verteilt 180 Personen», sagt Oliver Zgorelec. Rund ein Drittel davon waren Anfänger, was die Gründer besonders freut. Sie wollen den Bouldersport einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Deshalb wagte die BaZ einen kleinen Anfänger-Selbstversuch.

Der Selbstversuch

Bouldern, das ist Indoorklettern auf Absprunghöhe. Wobei das mit der Absprunghöhe so eine Sache ist, wenn man, oben angekommen, aus bis zu 4,5 Metern in die Tiefe schaut. «Lass dich an den Armen runterhängen, bevor du springst. Schau, dass du beim Landen keine durchgestreckten Knie hast, und rolle direkt auf den Rücken ab – genau so, wie wir es vorher geübt haben», sagt Paul Kramkowski. Kurze Zweifel, ob die 47-jährigen Knochen und Sehnen das mitmachen, dann Augen zu und durch. Die Landung ist dank dem Weichboden viel sanfter als erwartet. «Super, nun gehen wir zu einem schwierigeren Boulder», sagt Paul Kramkowski. Seine Begeisterung springt über, sodass aus einer kleinen Führung eine knapp stündige Kletterpartie auf diversen Schwierigkeitsstufen wird: «Es ist wie im richtigen Leben. Wer nur das Einfache macht, kommt nicht weiter», sagt Paul Kramkowski.

An einigen Routen braucht es viel Kraft, an anderen mehr Balance, Beweglichkeit oder Geschicklichkeit. Auch gleicht es manchmal fast einem Rätsel, den richtigen Weg zu finden. Damit es nicht langweilig wird, steckt das Team alle 14 Tage zwei Wände um. Das Fazit: Bouldern macht auch als Anfängerin Spass. Das Runterspringen ist für Leute mit Knieproblemen auch kein Muss. In Zukunft will das Elys sogar therapeutisches Klettern fördern.

Inoffizielle Partnerbörse

Das Tolle beim Bouldern sei aber nicht nur das körperliche Training. Genauso gross sei der soziale Aspekt, sagt Paul Kramkowski: «Gebouldert wird oft in Gruppen. Man schaut sich Bewegungen ab, gibt sich gegenseitig Tipps und löst gemeinsam Probleme.» Auch wer allein komme, finde schnell und unverbindlich Anschluss. «Es ist inoffiziell die neue Partnerbörse», sagt Oliver Zgorelec lachend.

Der Bistro-Bereich ist gratis zugänglich, muss im Moment wegen Corona aber noch geschlossen bleiben. Foto: Pino Covino

In ihrer Vision soll das Boulderloft zu einem Bewegungs- und Begegnungszentrum des neu entstehenden Quartiers Lysbüchel werden. Die CMS hat die Infrastruktur für einen Kinderbereich finanziert, in dem soziale Arbeit mit Kindern mit Beeinträchtigungen möglich sein wird. Auch eine Kinderbetreuung ist angedacht.

Aufgrund der zusätzlichen Schulden, die sich seit Dezember angehäuft haben, muss das Team momentan jedoch den Gürtel enger schnallen. Den Kampf um Härtefallgelder hat es aber noch nicht aufgegeben. Zwar sind die Gründer in den letzten Monaten auf den harten Boden der Realität gefallen, doch wären sie keine Kletterer, würden sie nicht eine neue Route versuchen, um ans Ziel zu kommen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.