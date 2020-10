Ladensterben in Liestal – Corona-Krise fordert Tribut Seit Jahren kämpfen die Geschäfte im Stedtli mit existenziellen Problemen. Die aktuelle Situation verschärft die prekäre Lage, wie ein Augenschein vor Ort bestätigt. Benjamin Wirth

Die Covid-Umsatzeinbussen treffen die Läden in Liestal sehr. Foto: Pino Covino

Es weht ein kühler Wind, als der Zug in Liestal anhält. Auf dem Perron herrscht lebhaftes Treiben. Viele Pendler, die hier arbeiten und nicht im Homeoffice weilen, drängen sich aus dem Bahnhof. Draussen angekommen, reissen sie sich die Maske vom Gesicht. Seit dieser Woche muss sie nicht nur im öffentlichem Verkehr getragen werden, sondern auch an den Haltestellen. Die strengeren Massnahmen werden genau beäugt: In Basel sind zwei Personen von Ordnern in neonleuchtenden Westen ermahnt worden, da sie die Schutzmaske erst im Zug und nicht auf dem ganzen Bahnhofsgelände aufgesetzt haben. Corona bleibt leider allgegenwärtig.