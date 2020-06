Therwil – Corona-Fall in Baselbieter Schule – 60 Personen in Quarantäne Ein 14-jähriger Schüler des Känelmattschulhauses in Therwil wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Weil sich in Therwil ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert hat, müssen er und rund 60 weitere Personen in Quarantäne. (Symbolbild) Foto: Fabian Biasio

Ein 14-jähriger Schüler des Känelmattschulhauses in Therwil wurde positiv auf Covid-19 getestet, wie die Baselbieter Behörden am Dienstag mitteilten. Weil er mit mehreren anderen Personen Kontakt hatte, müssten gegen 60 Personen in Quarantäne.

Der an Covid-19 erkrankte Schüler habe mit ungefähr 50 Personen (40-45 Schülerinnen und Schüler sowie 7 Lehrpersonen) im Schulumfeld Kontakt gehabt und mit circa acht weiteren Personen aus dem persönlichen Umfeld (Familie, Bekannte). Somit sei damit zu rechnen, dass schlussendlich 55 bis 60 Personen für zehn Tage in Quarantäne bleiben müssten. Der positiv getestete Schüler befinde sich in Isolation. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Das Vorgehen werde so durchgeführt, wie im geltenden Schutzkonzept festgehalten. «Der Schulbetrieb im Känelmattschulhaus kann durch die ergriffenen Massnahmen normal weitergeführt werden», schreiben die Behörden.

( bor )