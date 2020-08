Wochenbulletin – Corona-Fälle an fünf Baselbieter Schulen entdeckt Zudem wurden mehrere Infektionsfälle bei der Spitex Region Birs sowie in einer Wäscherei in Liestal identifiziert. Die Lage im Überblick. Simon Bordier

Am Gymnasium Liestal wurde diese Woche ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich in Isolation. Foto: Elena Monti

Im Baselbiet sind diese Woche Corona-Fälle an mehreren Schulen entdeckt worden. Betroffen sind die Primarschule Lausen, das Gymnasium und die Berufsfachschule Gesundheit Münchenstein sowie das Gymnasium und die kaufmännische Berufsfachschule Liestal.

Die positiv getesteten Personen befänden sich in Isolation, wie das Gesundheitsamt Baselland in seinem Wochenbulletin vom Donnerstag schreibt. Wo nötig, seien Quarantänemassnahmen für Personen aus dem Umfeld verhängt worden oder diese würden noch geprüft. Corona-Infektionen seien zudem bei der Spitex Region Birs sowie in einem Liestaler Wäschereibetrieb festgestellt worden. Zu den einzelnen Fällen macht das Gesundheitsamt im Bulletin folgende Angaben:

In einem Wäschereibetrieb in Liestal wurden vier Mitarbeitende positiv getestet. Die vier Personen befinden sich in Isolation. Weitere acht Personen müssen bis auf weiteres vorsorglich zuhause bleiben. Es ist noch offen, ob für sie Quarantäne angeordnet wird. Mitarbeitende mit direktem Kontakt mit den Infizierten mussten sich testen lassen. Sämtliche Tests fielen negativ aus.

Nicht immer hat ein Infektionsfall an einer Schule eine Quarantäne für Mitschüler, Lehrer oder ganze Klassen zur Folge, wie das Beispiel des infizierten Schülers des Gymnasiums Münchenstein zeigt. «Nachdem die ersten Krankheitssymptome aufgetreten sind, ist er dem Unterricht ferngeblieben. Er ist zu Hause und befindet sich in Isolation», steht dazu im Corona-Wochenbulletin.

Der zuständige Kantonsarzt habe sich deshalb gegen weitere Quarantänemassnahmen im schulischen Umfeld entschieden. «Lediglich Personen, welche im privaten Umfeld näheren Kontakt mit ihm hatten, wurden oder werden noch vom kantonsärztlichen Dienst kontaktiert und befinden sich bis auf Weiteres ebenfalls in Quarantäne.»

«Der Kantonsarzt untersucht jeden Fall sehr genau.» Rolf Wirz, Sprecher Gesundheitsdirektion Baselland

Bekanntlich sind infizierte Personen aber bereits vor Auftreten der ersten Symptome ansteckend. Ob der Münchensteiner Gymnasiast also nicht doch Mitschüler angesteckt haben könnte, ohne es zu bemerken?

Beim Erlassen von Quarantänemassnahmen werde dieser Aspekt mit berücksichtigt, versichert Rolf Wirz, Sprecher der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. «Der Kantonsarzt untersucht jeden Fall sehr genau.» Man prüfe insbesondere, ob und wie gut das Schutzkonzept im Klassenverband umgesetzt werde. Wenn die Hygieneabstände eingehalten würden oder zum Beispiel die Lehrperson eine Schutzmaske trage, so mindere dies das Infektionsrisiko deutlich. Nach Abwägen all dieser Faktoren werde dann entschieden, ob die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werde oder lediglich der betroffene Schüler in Isolation.