Joe Biden – Corona gerade erst überstanden – jetzt erneut positiv getestet Der US-Präsident ist wenige Tage nach seiner Corona-Infektion erneut positiv auf das Virus getestet worden. Er habe sich ein weiteres Mal in Isolation begeben, obwohl er sich ziemlich gut fühlt, sagt sein Arzt.

Joe Biden ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft und zweimal geboostert. Foto: Keystone

US-Präsident Joe Biden ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe sich ein weiteres Mal in Isolation begeben, obwohl er sich «weiterhin ziemlich gut fühlt», teilte sein Arzt Kevin O’Connor in einer Erklärung des Weissen Hauses am Samstag in Washington mit.

O’Connor verwies auf den sogenannten Rebound-Effekt, der nach einer Behandlung mit dem Covid-Medikament Paxlovid auftreten kann. Biden hatte am Mittwoch eine erste Isolation nach zwei negativen Corona-Tests beendet.

Schnelle Genesung nach letzter Infektion

Biden hatte sich erst von einer Infektion erholt. Seine schnelle Genesung hatte er der Impfung zugeschrieben und diese seinen Landsleuten ans Herz gelegt. «Als mein Vorgänger (Donald Trump) Covid bekam, musste er mit dem Helikopter ins Walter Reed Spital gebracht werden. (...) Als ich Covid bekam, habe ich von der oberen Etage im Weissen Haus weitergearbeitet», hatte Biden geprahlt. Sein Arzt hatte zuvor erklärt, dass Bidens Quarantäne nach zwei negativen Corona-Tests beendet sei.

«Sie müssen kein Präsident sein, um dieselben Mittel zu nutzen», sagte er und empfahl den US-Bürgern, sich auf der Website der Regierung zu informieren. Trump war im Oktober 2020 schwer an Covid erkrankt, bevor der Impfstoff verfügbar war.

Der 79 Jahre alte Biden war am vergangenen Donnerstag positiv getestet worden. Er hatte eine heisere Stimme und fühlte sich müde. Biden isolierte sich in seiner Wohnung im Weissen Haus und arbeitete weiter, aber etwas weniger als sonst.

Biden ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft und zweimal geboostert. Er ist der älteste Präsident, den die USA jemals hatten. Eine ärztliche Untersuchung im November vergangenen Jahres befand ihn für «tauglich», sein Amt auszuüben.





sda/afp

