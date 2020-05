Umfrage bei Polizeikorps – Corona-Denunzianten bescheren der Polizei viel Leerlauf Die Lockdown-Bilanz der Polizei: mehr als 14’000 Bussen und Tausende Denunziantenmeldungen, die aber meist unbegründet waren Simone Luchetta

Polizisten auf Patrouille: Die meisten Bussen wegen Verstössen gegen die Corona-Regeln verteilt die Polizei auf Kontrollgängen. Denunziantenmeldungen laufen oft ins Leere Foto: Stefan Wermuth

Ein Mann in der Stadt Winterthur trinkt Wasser an einem Brunnen. Ein Passant schaut zu, glaubt anscheinend, der Wassertrinker verstosse gegen die Corona-Regeln, und alarmiert die Polizei. Er greift zum Handy und meldet die Beobachtung. Das Beispiel zeigt: Der Lockdown in der Schweiz verändert die Gesellschaft – aber vor allem fördert er das Denunziantentum.