Maske als Kunstwerk – Corona bringt Street-Art auf ein Stück Stoff Die Oberbaselbieter Uhrenmanufaktur Grovana kooperiert in der Pandemie mit jungen Künstlerinnen. Kurt Tschan

Die Basler Künstlerin Patrizia Stalder bemalt nicht nur Wände, sondern neuerdings auch Hygieneschutzmasken. Foto zVG

Not macht erfinderisch. Die Tenniker Uhrenfirma ist ein Beispiel dafür. Seit Ausbruch der Pandemie hat sie bis zu 60 Prozent ihres Umsatzes verloren. Mit dem Verkauf von Hygienschutzmasken gelang es ihr in der Folge, ihre Fixkosten knapp zu decken, wie Firmeninhaber Christopher Bitterli bestätigt. Abnehmer war nicht nur der Detailhandel, sondern auch die öffentliche Hand.

Nun geht die Firma einen Schritt weiter. In ihrer Kampagne «Raise Your Wrists for Local Artists» – heben Sie Ihre Handgelenke für lokale Künstler – lassen die Oberbaselbieter junge Künstlerinnen nicht etwa neue Uhren entwerfen, sondern hochwertige Hygienemasken.

Bitterli fand es an der Zeit, Synergien zu nutzen und sich gegenseitig zu unterstützen, wie er sagt. Bewusst schlägt er im aktuellen Projekt wieder einen Bogen zum angestammten Uhren-Geschäft.

Die Uhren dienen nämlich als Ausgangspunkt und Inspirationsquelle für den Virenschutz im Gesicht. Grovana beweist dadurch, dass Swiss Apine Military, Uhren im Militär-Look, mit Street-Art harmonieren. Schweizer Pünktlichkeit tickt sozusagen im Gleichgang mit der Anarcho-Szene.

Je 300 Eco-Baumwollmasken, dreilagig und waschbar, werden produziert. Die Produktionskosten von zwölf Franken pro Stück übernimmt Grovana, der Gewinn von 25 Franken pro Maske geht an die beteiligten Künstlerinnen.

Grovana ist nicht die erste Firma, die in Zeiten von Corona neue Partnerschaften eingeht: Fahrzeughersteller Volvo hat eine eigene Art Session ausgebaut, im Frauen-Magazin «Vogue» trifft Mode auf Kunst, und die Hotelkette Intercity kooperiert mit einer Hochschule für Bildende Kunst und stellt Ausstellungsraum zur Verfügung.

Ein Plädoyer für die Selbstliebe

Neben C-Line Art und Taina aus Zürich ist die Baslerin Patrizia Stalder eine der drei Künstlerinnen, die mit Grovana zusammenarbeiten. Ihr Werk heisst «Selbstliebe». In der gegenwärtigen Zeit, in der im Aussen so viel Unsicherheit liege, finde sie es besonders wichtig, sich gut um sich selber zu kümmern, sagt sie. Eines ihrer aktuellen Projekte ist das Urban-Art-Gemeinschaftswerk an der Schwarzwaldbrücke in Basel. Dort ist zwar nur ein kleiner Teil von ihr selbst gemalt, aber Idee und Organisation stammen vor ihr.

Zeig mir deine Uhr, Maskengesicht. Patrizia Stalder, C-Line und Taina (v.l.) entwarfen Schutzmasken für Grovana. Foto zVg

Stalder arbeitet aber nicht nur für Grovana, sondern illustriert auch für Grether’s Pastilles.

Taina, die mit einer Grinsekatze mehr Freude in den Corona-Alltag zaubern will, denkt dagegen bereits wieder an die Zeit nach der Pandemie: «Heute designen wir Masken und nächstes Jahr bemalen wir wieder Wände», sagt sie.