Das erste Pandemie-Jahr – Corona beschert Baselland rote Zahlen Die Rechnung 2020 schliesst mit einem Defizit von 52 Millionen Franken ab. Allein die Corona-Krise hat den Kanton 160 Millionen gekostet. Thomas Dähler

Trotz roten Zahlen optimistisch: Finanzdirektor Anton Lauber. Foto: Florian Bärtschiger

Budgetiert war für 2020 ein Gewinn von 38,5 Millionen Franken. Doch wen verwunderts: Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber hat an der Online-Medienkonferenz einen Bilanzfehlbetrag in der Höhe von 52 Millionen präsentiert. Die Zahlungen an die Wirtschaft, die in den Spitälern angefallenen Kosten, die wegen Covid-19 zurückgegangenen Steuererträge sowie zahlreiche weitere Aktionen zur Bekämpfung der Pandemie haben dem Kanton Baselland Mehrbelastungen von 180 Millionen Franken beschert. Etwas gemildert wurde dies durch die Ersparnis von 20 Millionen, weil während der ersten Corona-Welle die ordentlichen Operationen ausfielen.

Dass der Kanton Baselland mit einem blauen Auge davongekommen ist, verdankt er auch den Zahlungen der Nationalbank. Diese hat 2020 den Kantonen das Vierfache einer normalen Tranche ausbezahlt. Ohne die Zusatzkosten für die Pandemie hätte für 2020 ein Gewinn von 108 Millionen resultiert. Regierungsrat Lauber hielt denn auch fest: «Der Haushalt ist nicht aus dem Gleichgewicht geraten; der Kanton hat kein strukturelles Problem». Für die nahe Zukunft sei jedoch der Spielraum kleiner.

