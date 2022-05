Epidemiologe Christian Althaus erklärt, welche Erreger von Tieren auf Menschen überspringen könnten und warum wir in Zukunft besser auf Pandemien vorbereitet sind.

Corona, Affenpocken, was kommt als Nächstes?

Wissenschaftler untersuchen in einem Dorf in der Demokratischen Republik Kongo Nagetiere auf Affenpockenviren.

Wissenschaftler untersuchen in einem Dorf in der Demokratischen Republik Kongo Nagetiere auf Affenpockenviren.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden, nun mehren sich Berichte über Affenpocken in Europa und Nordamerika. Nehmen Zoonosen zu?

Zoonosen sind Erkrankungen, bei denen Erreger vom Tier auf den Menschen übertreten. Das passiert ständig. Dazu gehören zum Beispiel von Zecken übertragene Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Borreliose oder Infektionen mit Salmonellen oder Campylobacter, die sich durch infiziertes Hühnerfleisch oder Eier übertragen.



Herausfordernder sind aber gänzlich neue Infektionskrankheiten, die von Tieren stammen, wie Covid-19 oder auch wieder auftretende Krankheiten. Damit sind Infektionen mit Erregern gemeint, die schon vor Jahrzehnten kursiert sind und nun in gewissen Regionen wieder auftauchen, wie zum Beispiel Tollwut.



Die beobachtete Anzahl von Zoonosen mit vollkommen neuen Erregern oder wieder in Erscheinung getretenen sind in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen.