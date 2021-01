Nachruf – Corina Christen Die BaZ-Kolumnistin, Fasnächtlerin und Musikerin ist am Heiligen Abend gestorben. Dominik Heitz

Corina Christen im Jahr 2000 an ihrer ersten Fasnacht als Mitglied des Fasnachts-Comités. Foto: Tino Briner

Sie war einst bekannt als Journalistin und Fasnächtlerin. Jetzt ist Corina Christen mit 74 Jahren gestorben.

Geboren 1946, wandte sich Corina Christen nach dem Studium der Germanistik und Musik dem Journalismus zu, war für die ehemaligen «Basler Nachrichten» ebenso tätig wie für «B wie Basel». Später machte sie sich einen Namen als Gerichtsberichterstatterin; in dieser Funktion arbeitete sie für das Radio ebenso wie für die «Basler Zeitung», in der sie zudem lange Zeit wöchentlich unter der Rubrik «Angerichtet» mit leichter Feder über menschlich-kuriose Gerichtsfälle aus dem Alltag berichtete. Anschliessend sollten diese Geschichten auch in Buchform erscheinen. Weitere Bücher folgten – unter anderem eines über die Basler Fasnachtsplaketten, über das Down-Syndrom oder etwa über das Wandern.