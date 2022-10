Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Coop und Migros spannen beim Verkauf von Coffee B zusammen Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Die Maschinen für das Migros-System Coffee B gibts nun auch beim Elektrohändler Fust, der zu Coop gehört. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Coop und Migros stehen in harter Konkurrenz um die Gunst der Kundschaft. Wenn es um Kaffee geht, spannen die beiden Rivalen nun aber zusammen. So gibt es die neuen Kaffeemaschinen für das Migros-System Coffee B nicht nur in den Migros-Filialen und den Onlineshops des orangen Riesen. Auch der Elektrohändler Fust verkauft die Geräte der Migros. Fust gehört zu Coop. Wenn dessen Chef Philipp Wyss die grösste Produktinnovation in der Geschichte der Migros degustieren will, muss er also wenigstens beim Kauf der Maschine keinen Händler des Konkurrenten unterstützen. Die Bälle für das Kaffee-System führt der Onlineshop von Fust allerdings nicht im Sortiment.