Keimgefahr wegen Pestizidinitiative? – Coop und Migros fürchten um die Sicherheit von Nahrungsmitteln Hersteller und Händler schlagen Alarm: Die Volksinitiative verbiete Desinfektionsmittel in der Produktion. Das könne zu Lebensmittelvergiftungen führen. Erich Bürgler

Für einwandfreie Hygiene an der Fleischtheke sorgen Desinfektionsmittel. Etwa zur Reinigung von Fleischwolf und Schneidebrett. Foto: Keystone

Die Maschine schneidet den Schinken in einem sterilen Raum, bevor er in die Plastikverpackung kommt. Für die keimfreie Umgebung muss der Fleischverarbeiter die Anlagen regelmässig mit Chemikalien reinigen. Auch in der Produktion von Lebensmitteln wie Käse, Milch, oder Obstsäfte ist der Einsatz von Desinfektionsmitteln unerlässlich.

Nun schlagen Hersteller und Detailhändler Alarm: Die Pestizidinitiative verbiete den Einsatz solcher Biozide. Das habe einschneidende Konsequenzen, sagt Lorenz Hirt, Geschäftsführer des Nahrungsmittelindustrieverbandes Fial. «Ohne Biozide als Reinigungs- und Desinfektionsmittel kann die heute vorgeschriebene Lebensmittelsicherheit nicht mehr gewährleistet werden.»