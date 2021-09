Umstrittener Freundlichkeitstest – Coop lässt sein Personal von Kunden bewerten Der Grossverteiler will wissen, wie höflich seine Angestellten sind. Auch viele andere Firmen führen solche Umfragen durch. Für die Betroffenen führt das oft zu Stress. Erich Bürgler

Besser schön freundlich auch mit Maske: Sonst droht dem Personal von Coop ein schlechtes Rating. Foto: Stefan Bohrer (Keystone)

Coop macht für sein Personal in den Läden den Höflichkeitscheck. «Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit der Mitarbeitenden an der Kasse?», fragt der Grossverteiler seine Kundinnen und Kunden in einer Umfrage. Auch die Angestellten, die die Regale einräumen und das Brot aufbacken, sollten besser ab und zu mal Grüezi sagen. Denn auch «die Freundlichkeit der Mitarbeitenden auf der Verkaufsfläche» kommt in der Bewertung zur Sprache.

Die Kunden können nach jedem Einkauf in der Supercard-App das Personal mit einem bis fünf Sternen bewerten. Daneben gibt es Fragen zur Auswahl und der Frische der Produkte.