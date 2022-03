Rückzug wegen des Kriegs – Coop hat in Russland über 300 Millionen Franken investiert Die Coop-Tochter Transgourmet gibt das Geschäft in Russland auf. Zehn Jahre lang steckte der Detailhändler Beträge in Millionenhöhe in die dortigen Aktivitäten. Erich Bürgler

Er hat bei der Coop-Tochter Transgourmet das Sagen: Der langjährige Coop-Präsident Hansueli Loosli. Foto: PD

Coop hat eine Kehrtwende vollzogen. Noch Anfang März wollte der Detailhändler nichts von einem Rückzug seiner Tochter Transgourmet aus Russland wissen. Man halte an den Aktivitäten in Russland fest, hiess es. Nun macht Coop diesen Schritt «aufgrund der aktuellen Situation» doch. Der Detailhändler verkauft das Geschäft an das lokale Management.