Mamablog: Tipps für den Familienurlaub – Cool, cooler, Schweizer Jugendherbergen Unsere Autorin schwört auf Familienurlaub in Jugendherbergen und freut sich über deren Modernisierung. Hier sind ihre fünf Favoriten. Claudia Jucker

Als würde man in einem Designhotel Ferien machen: Schweizer Jugendherbergen-Highlights.

Seit die Kinder älter geworden sind und nicht mehr mir nichts, dir nichts bei uns im Bett unterzubringen sind, stehen wir jedes Mal vor der Herausforderung, wie wir unseren gemeinsamen Urlaub am besten planen. Unsere hohen Ansprüche und das Preis-Leistungs-Verhältnis kollidieren oft und so schlafen wir dann am Ende kuschelig im VW-Bus oder leisten uns zu viert zwei Hotelzimmer. Die Diskussionen dazu nerven. «Schäre, Stei, Papier!» Wer hat das schönere Zimmer oder wer schläft mit wem?