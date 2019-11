Wirtschaftsdelikte: Staatsanwaltschaft soll aufstocken

Es sind ungewohnt positive Töne, die rund um die Baselbieter Staatsanwaltschaft (Stawa) angeschlagen werden. War das Verhältnis zwischen Aufsichtskommission und Stawa in der Vergangenheit angespannt, dominiert nun das Lob. So stellt das personell neu zusammengesetzte Kontrollorgan in seinem neusten Inspektionsbericht der Strafverfolgungsbehörde ein gutes Zeugnis aus. Der konstruktive Bericht freut auch den Regierungsrat, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht.