Wie ein Zuchtstier in einer Landgemeinde zum Hüter des «wahren Glaubens» wurde

Offenbar war Bichsels Muni nicht der Erste seiner Art, der seine Umgebung entweder direkt oder indirekt am Gängelband hielt. Ein mittlerweile verstorbener, theologisch und historisch hochgebildeter Jesuitenpater hat mir einst erzählt, wie ein Zuchtstier in meiner Heimatgemeinde dafür gesorgt hatte, dass die Gemeinde römisch-katholisch blieb.

Was auf den ersten Blick absurd anmuten mag, entbehrt bei näherem Hinsehen weder der Plausibilität noch der Glaubwürdigkeit. Man schrieb das Jahr 1870. In Rom fand das Erste Vatikanische Konzil statt, welches im Sommer das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes verkündete. Die Prälaten waren allerdings gespalten, sodass das Dogma von Anfang an umstritten war. Der damalige Papst, Pius IX., liess sich dennoch nicht davon abbringen. Um nicht gegen das Dokument stimmen zu müssen, verliessen dann einige Prälaten vor der Abstimmung die Stadt.

Letzteres wurde dann deutlich angenommen, führte aber zur Abspaltung der Alt- oder Christkatholiken, welche die Unfehlbarkeit des Papstes nicht anerkennen wollten – woran sich übrigens bis zum heutigen Tag nichts geändert hat.

Und so blieb man eben in Gottes Namen römisch-katholisch.

In der Folge kam es an verschiedenen Orten, vor allem im deutschsprachigen Raum, zu Auseinandersetzungen darüber, ob man weiterhin römisch-katholisch bleiben oder zu den Altkatholiken übertreten wolle. Möglicherweise wurden diese nicht immer mit der nötigen Sachlichkeit geführt. Und wie ich mir sagen liess, erfolgte auch in meiner Heimatgemeinde der Entscheid nach ziemlich sachfremden Kriterien. Offenbar war eine Mehrheit im Dorf durchaus geneigt, zu den Altkatholiken zu wechseln, wie das andere Gemeinden im Fricktal oder in der Region Olten dann auch tatsächlich getan haben.

Allein, die Sache misslang. Und zwar weil der örtliche Zuchtstierhalter nicht für einen Konfessionswechsel zu haben war. Wobei das ganz erheblich untertrieben ist; denn tatsächlich kämpfte er in geradezu erpresserischer Weise dagegen an. Er verkündete nämlich, die wechselwilligen Bauern könnten fortan ihre Kühe dort decken lassen, wo sie wollten, aber sicher nicht mehr bei ihm, beziehungsweise durch seinen Muni.