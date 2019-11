Wenn die SP zur Schocksprache greift

Damit wir uns hier richtig verstehen: Das ist absolut legitim. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass im Abstimmungskampf das Mittel der maximalen Verwirrung zum Einsatz gelangt, um eine missliebige Vorlage zu bekämpfen. Entsprechend gross ist dann aber auf der Gegenseite der Bedarf, mit sachlicher Argumentation die Fakten zurechtzurücken. Womit wir bei der Frage wären, worum es bei dieser Steuervorlage überhaupt geht.

Im vergangenen Mai wurde auf eid­genössischer Ebene die AHV-Steuer-Vorlage (Staf) angenommen. Diese war nötig aufgrund des zunehmenden internationalen Drucks auf das schweizerische Steuersystem, das sogenannte Statusgesellschaften – das sind typischerweise Konzerne – tiefer besteuert als alle anderen Unternehmen. Mit der Staf wurde diese Ungleichbehandlung beseitigt. Ab dem 1. Januar 2020 dürfen die Kantone Statusgesellschaften nicht mehr privilegiert besteuern.

So what?

Ohne Korrekturmassnahmen würden die Gewinnsteuern für diese Gesellschaften also schlagartig in die Höhe schiessen. So hoch, dass die in der Regel sehr mobilen Statusgesellschaften allen Grund hätten, ihre Koffer zu packen. «So what?» – mag man nun einwenden, muss sich dabei aber einfach bewusst sein, dass diese Gesellschaften im Baselbiet jeden fünften Unternehmenssteuer-Franken bezahlen.

Um Abwanderungen zu verhindern, passen die Kantone nun ihre Steuergesetze an. Der Meccano ist dabei immer gleich: Die Steuern für Statusgesellschaften werden in einem vertretbaren Rahmen erhöht und gleichzeitig die Steuersätze für die übrigen Unternehmen gesenkt. Man trifft sich also irgendwo zwischendrin.

In Zahlen sieht das im Baselbiet wie folgt aus: Heute beträgt der maximale Gewinnsteuersatz 20,7 Prozent, während Statusgesellschaften 10 bis 11 Prozent zahlen. Springt der Steuersatz für die bisher privilegiert besteuerten Unternehmen auf den ordentlichen Steuersatz, bedeutet das also eine Verdoppelung der Steuerbelastung von einem Tag auf den anderen.