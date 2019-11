Warum Jeremy Corbyn nicht Premierminister werden darf

Was wurde nicht alles gewarnt, mit moralingetränkten Salven und auch mit merkwürdigen apokalyptischen Gräueltheorien über den bevorstehenden wirtschaftlichen Abstieg. Der Brexit würde für die Bevölkerung zum ökonomischen Debakel, kaum verkraftbar für die Bürger, die sowieso nur Ja zum Brexit gesagt haben, weil sie das Ausmass ihrer Entscheidung nicht erkannt haben. Ein Referendum wäre darum richtig, eine zweite Abstimmung würde sicher das richtige Resultat bringen. Es wäre die Rettung, ganz sicher, vor Johnson, vor dem Untergang. Nun ist es aktuell aber eher so, dass sich dieser Johnson, der angebliche Schuft, ganz gut hält. In den Umfragen für die Parlamentswahl im Dezember, bei der die Brexit-Debatte über allem steht, liegen seine Konservativen nach neusten Umfragen klar vorne, laut Erhebungen der Zeitungen «Sunday Times», «Mail on Sunday» und «Observer» vom Sonntag kommen die Tories auf 39 bis 41, Labour nur auf 26 bis 29 Prozent.

So kommen nun sogar von deutscher Seite, wo die Brexit-Freunde nun wirklich nicht in der Überzahl sind, warnende Töne.

Es scheint ganz so, als trauten die Briten ihrer Opposition unter der Führung von Jeremy Corbyn nicht recht über den Weg. Das ist nichts als verständlich, mit seinem Zickzackkurs hat er keine gute Figur gemacht. Kommt dazu, dass der Sozialist auch innerhalb der Partei immer mehr an Rückhalt verliert, letzte Woche trat der stellvertretende Labour-Chef zurück. Zusätzlich heizte der frühere Labour-Abgeordnete und Minister Ian Austin die Diskussion über Corbyns Haltungen weiter an, indem er öffentlich dazu aufrief, die Briten sollen doch bitte den Konservativen ihre Stimme geben – da Corbyn «völlig ungeeignet» für das Amt als Premierminister sei. Austin begründete das mit Corbyns «Versagen, den Antisemitismus in der Partei zu bekämpfen». Dazu passt auch die fast schon verzweifelte Bitte des «Jewish Cronicle», die sich an nicht-jüdische Wähler wandte und vor einer Wahl Corbyns warnte.

Aber es geht hier nicht nur um Corbyns Sympathien für sozialistische Diktaturen wie Venezuela oder Bolivien – und auch nicht um seine unsäglichen Flirts mit Antisemiten –, es geht ebenso um Wirtschaftspolitik. So kommen nun sogar von deutscher Seite, wo die Brexit-Freunde nun wirklich nicht in der Überzahl sind, warnende Töne. Der Geschäftsführer der deutsch-britischen Handelskammer, Ulrich Hoppe, sagt: «Es ist ein Abwägen des kleineren Übels.» Man bevorzuge klar Premierminister Boris Johnson – trotz dessen Brexit-Plänen. «Aufgrund der angekündigten Verstaatlichungen und Umverteilungen fallen Anreize weg. Damit wird die Wirtschaftskraft geschwächt», sagt Hoppe. Darunter würden auch deutsche Unternehmen leiden.

Wohlstand ist wichtiger als jede politische Dissonanz.

Das zeigt: Wird es ernst, geht es ums Eingemachte, wird der moralische Zeigefinger plötzlich nicht mehr so schnell und so vorwurfsvoll erhoben. Wohlstand ist wichtiger als jede politische Dissonanz. Zu Recht. Corbyn wäre untragbar als Premierminister. Und man sieht: aus vielen Gründen.