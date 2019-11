Warum haben die meisten Menschen braune Augen?

Wie die Augenfarbe eines Menschen wird, zeigt sich oft erst einige Zeit nach der Geburt. Es kommt darauf an, ob und wie viel vom Farbstoff Melanin vorhanden ist.

Der Stoff trägt in seinem Namen das altgriechische Wort «melas» für «dunkel, schwarz» in sich, und das hat auch was. Melanin wird zum Beispiel als dunkler Schutzschild gegen ultraviolette Sonnenstrahlung produziert. Wir erleben das als Braun werden.

Das gleiche Melanin wird auch in die schöne und für jeden Menschen einzigartige Regenbogenhaut oder Iris rund um die Pupille unserer Augen eingebaut und sorgt für all diese schönen Brauntöne, die wir in den Augen anderer sehen. Fehlt das Melanin, kommt es zu den auffallenden Grün- und Blautönen, wobei Grün ziemlich selten ist.

Neugeborene mit heller Haut haben oft zuerst blaue Augen und wechseln dann so nach einem Jahr die Farbe doch noch. Wie erwähnt, erhöht helle Haut die Wahrscheinlichkeit, dass die Augen blau strahlen. Ist die Veranlagung zu brauner Augenfarbe vererbt, übertrumpft dies alles andere, und Braun beherrscht die Palette. Bei eher dunkelhäutigen Babys ist darum oft schon ab Geburt die Augenfarbe definitiv. Man nimmt an, dass auf unserer Erde neun von zehn Menschen braune Töne in den Augen haben. Das ist besonders häufig der Fall bei Menschen, die nicht aus Europa stammen.

Für die ersten Menschen, die sich in Afrika aufmachten, die Welt zu erobern, war es wichtig, mit dunkler Hautfarbe gegen Sonnenstrahlung besser geschützt zu sein. Je weiter die Menschen mit der Zeit gegen Norden zogen, desto mehr schwand der Druck, und hellere Varianten konnten gut überleben. So erklärt sich das häufigere Auftreten blauäugiger Menschen in diesen Regionen. Auch Mutationen – Schreibfehler in den ererbten Bau­anleitungen – können sich dann besser halten.

Heute weiss man, dass die Augenfarbe nicht einfach als einzelnes Merkmal vererbt wird, sondern in einer komplizierten Abfolge von einer ganzen Reihe von Genen mitbestimmt wird. Braun aber übertrumpft alles andere. Und doch können Eltern mit braunen Augen die Anlage zu blauer oder grüner Färbung besitzen und weitergeben.

Sie bleibt überdeckt und erscheint erst dann, wenn ein Kind sie von beiden Eltern vererbt bekommt. Dann kann in einer seit Menschengedenken strikt braunäugigen Familie plötzlich ein Kind mit blauen Augen auftauchen und strahlend alle überraschen.