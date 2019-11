Von niemandem gewollt

Am Donnerstagabend feierte das Stück «Ver-Ding» des Regisseurs Kaspar Geiger in der Eventhalle Klus 177 in Aesch Premiere. Darin wird ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte bearbeitet, das erst vor einigen Jahren flächendeckend aufgeklärt wurde: Zwischen 1800 und den 1980er-Jahren wurden in der Schweiz rund 100000 Kinder fremdplatziert.