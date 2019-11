Vorstösse der Grünen enthalten viel Ideologie und kaum Fachwissen

Keine Zeit fürs Kräuterstreicheln

Fruchtfolge. Pflanzennachbarschaft. Stark-, Mittel- oder Schwachzehrer. Mondphasen. Saatzeitpunkt. Düngung. Kompostbetreuung. Bodenbearbeitung. Gemüselagerung. Nützlinge. Katzen- sowie Schädlingsbekämpfung. Saatgutgewinnung. Sortenkunde. All das gehört zum Pflichtprogramm eines Gartenbesitzers, der es ernst meint. Da bleibt keine Zeit fürs Kräuterstreicheln und Salatbesingen.

Eine der dringenden Fragen, die sich beim Vorhaben von Vergeat und Co. stellen: Welche Art von Erde erwartet ihr in den seit vielen Jahrzehnten besiedelten Quartieren? Bernard erzählt, dass er zwanzig Jahre brauchte, bis er ein Feld mit Steinen in einen passablen Garten verwandelt hatte, in dem schöne Erträge möglich waren. Der Boden ist ein Mikrokosmos. Davon berichtet übrigens auch Wolf-Dieter Storl, der unter Pflanzenfreunden viele Anhänger hat und grossartige Bücher über Kräuter, Natur, Garten und Schamanentum schreibt.

Und: Wer genau soll die Entwicklung in diesen Quartiergemeinschaftsgärten überwachen, betreuen und dafür verantwortlich sein? Vergeat zementiert den Eindruck, dass es einmal mehr um nichts weiter als um Lifestyle geht, indem sie vorschlägt, die Stadtgärtnerei solle «die Anleitung» übernehmen. Selbstversorgung lebt eben gerade vom «Selbst», und fast alle kommunenhaften Gegenentwürfe sind früher oder später gescheitert. Gärtner zu beraten, ist definitiv nicht Staatsaufgabe.

Wenn die regionalen Bauern bei der Vermarktung jener Produkte unterstützt würden, dann würde das weitaus mehr Wirkung haben

Das alles soll nicht als Haltung gegen mehr Gärtnern in der Stadt verstanden werden. Aber wenn das Resultat wuchernde Grünstreifen bedeutet, die nichts weiter als Brutstätten von invasiven Arten wie dem Einjährigen Berufskraut oder dem Sommerflieder sind, weil sich am Ende doch niemand dafür verantwortlich fühlt, dann tut sich die Stadt keinen Dienst damit. Auch die Diebstahlfrage ist offen. Obwohl: Es gibt gute Beispiele von funktionierenden Gemeinschaftsgärten wie in Paris beispielsweise, doch sollte die Forderung nach Flächen von einer Gruppierung kommen und nicht von der Politik verordnet werden, weil es gerade en vogue ist, im Blumentopf Fenchel zu ziehen.

Wirklich etwas für die Förderung von Urban Agriculture liesse sich aber tatsächlich tun. Wenn die regionalen Bauern bei der Vermarktung jener Produkte unterstützt würden, die sich aufgrund der strikten Anforderungen der Grossverteiler sowie überwählerischer Kunden nicht verkaufen lassen, dann würde das weitaus mehr Wirkung haben. Zu kurz geratene Karotten, Gemüse mit Flecken, unförmige Kartoffeln, zu kleine Früchte, angefaulter Salat – das alles könnte in einem feinmaschigen Netz von Läden in der Stadt verkauft werden. Das würde jenen helfen, die sich tagtäglich mit Urban Farming beschäftigen, sprich den Bauern in Stadtnähe und in der Region. Das würde möglicherweise zu einem echten Hinterfragen der heutigen Produktionsansprüche und des Konsumverhaltens führen.