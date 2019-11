Von den kleinsten Dingen der Welt

Es ist Tom Tirabosco, der da auf dem Bett sitzt und liest – Tom Tirabosco im Schulalter. Es ist auch Tirabosco, der diesen Ausschnitt eines Comics gezeichnet hat, welcher, auf eine grosse Kartonunterlage gedruckt, im Cartoonmuseum Basel zu sehen ist. «Wonderland» heisst die Ausstellung zum Westschweizer Comicautor, die morgen eröffnet wird. Der Titel der Ausstellung, sowie der vorher beschriebene Ausschnitt eines Comics beziehen sich beide auf Tiraboscos Veröffentlichung aus dem Jahr 2014: «Wonderland» ist eine autobiografische Rückschau des Zeichners auf seine Kindheit. Darin erzählt der in Rom geborene und später in Genf aufgewachsene Tirabosco seine eigene Geschichte in Bildern, zeigt Raufereien auf dem Pausenplatz, das Wetteifern mit seinem Bruder und die wilden Ausflüge in seine Fantasie- und Traumwelt.

Die Dichte des Dargestellten

Diese Einblicke gewinnt man ­jedoch erst im letzten Raum der Ausstellung. Auf zahlreichen anderen Wegen begegnet man dem Comic-Künstler aber bereits in den vorhergehenden Abschnitten der Ausstellung: So werden im Rahmen von «Wonderland» unter anderem eine Vielzahl an Arbeiten gezeigt, die Tirabosco für verschiedene Zeitungen ­anfertigte. Daneben finden sich auch frühe Arbeiten des heute 53-Jährigen, darunter humorvolle Erzählungen, aber auch politische und gesellschaftlich geprägte Themen, die er in seinen Arbeiten behandelt.

Faszinierend ist dabei die Dichte des Dargestellten, die satten Farben und die liebevoll ­gestalteten Kompositionen der einzelnen Ausschnitte seiner Werke. Tirabosco, so wird deutlich, lädt mit seinen Arbeiten dazu ein, lange bei einem einzelnen Bild zu verweilen, um dieses bis ins letzte Detail zu betrachten und zu entdecken. Genau diese Art und Weise, Gegenstände und Bilder zu erfahren, und die Faszination für die kleinsten Dinge der Welt führt der Zeichner auf seine Kindheit zurück. Er selbst sei als Kind stundenlang über einzelnen Büchern gehangen, völlig vertieft in die dort ­gezeigten Bildwelten, sagt er.

So fasziniert von der Malerei und aus Bewunderung für Künstler wie Bruegel, Tizian oder ­Veronese studierte Tirabosco schliesslich an der Accademia di Belle Arti di Venezia und später an der École supérieure des arts visuels in Genf. Seine Comics, die er mit einer Technik, die dem Druckverfahren der Monotypie verwandt ist, erarbeitet und mit kräftigen Farbtönen anreichert, erinnern in ihrer Fülle immer wieder an die Malerei – eine ganze Wand voller Porträts, die in einem weiteren Raum der Ausstellung zu sehen sind, genauso.

Mit «Wonderland» gelingt so ein spannender Querschnitt durch das bisherige Schaffen des Comic-Autors, wobei auch persönliche Einblicke in dessen Vergangenheit gewährt werden: Der in ein Buch vertiefte junge Tirabosco, dem man im letzten Ausstellungsraum begegnet, wird von Raum zu Raum greifbarer und lässt auch den Betrachter in seine von ihm geschaffenen Bildwelten eintauchen.

Cartoonmuseum, BaselSt.-Alban-Vorstadt 28, 23. 11. bis 8. 3. 2020. www.cartoonmuseum.ch