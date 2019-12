Vom Wandel mit Kläusen und dem geklauten Milchgeld …

Bald schellen die Kläuse dieser Welt wieder durch die Gassen.

Oder sie zeigen sich umweltfreundlich auf dem Stahlross, das ihnen mit einem kleinen Elektromotor das Strampeln im wallenden roten Mantel erleichtert.

Nikoläuse sind heute lieb, gütig, umweltbewusst.

Sie winken aus dem Weihnachtstram und gehen als Zwischending von Brechts Mutter Courage und amerikanischem Father Christmas durch den 6. Dezember.

ABER HALLO – DAS WAR FRÜHER GANZ ANDERS!

DER NIKOLAUS WAR DER KOTZBROCKEN IN DER ­HEILEN KINDERWELT!

Er versaute uns die schöne Vorweihnachtszeit. Und man freute sich auf ihn wie auf den Wurm im Salat.

Wir kleinen Dumpfbirnen glaubten an die Existenz des Nikolaus. Onkel und Grossmütter bauten die drohende Figur auf, wie Doktor Frankenstein sein Monster. Wir glaubten auch an die grosse Gefahr, die von seinem Sack ausging. Und wir schluckten die vertrottelte Geschichte über seinen Esel, den er jedes Mal in den Langen Erlen an einen Baumstamm gebunden haben soll, nur weil der arme Miniatur-Gaul nicht bis zum zweiten Stock der Trämlers­wohnung raufhumpeln könne.