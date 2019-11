Vier grosse Namen für die Summerstage 2020

Sounds Noch steht der kürzeste Tag des Jahres bevor und schon schmieden manche Pläne für den kommenden Sommer. So hat der Veranstalter Act Entertainment gestern das Line-up für die Summerstage am 26. und 27. Juni 2020 bekannt gegeben. Am Freitag, 26. Juni, sind es zwei alte Haudegen, die im Park im Grünen auftreten: Die unverwüstliche Bonnie Tyler (68), in den 1980ern mit ihrer Reibeisenstimme ein Star, und der noch etwas länger schon bekannte Chris Norman (69), einst ein Teil von Smokie, seit Jahrzehnten aber schon als Solo-Act unterwegs. Was bei dieser Konstellation auffällt: Beide Briten haben einst einen unvergesslichen Titelsong für einen Schimanski-«Tatort» gesungen: Bei Norman war das «Midnight Lady», bei Tyler «Against The Wind».