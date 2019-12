Viel Wohlklang und ein wenig Grusel

Die Lösung fand sich in Form des Scala-Theaters an der Freien Strasse – ein ehemaliges Kino, das häufig für Vorträge und gelegentlich für Theateraufführungen und Konzerte genutzt wird. Da dieser Saal wesentlich kleiner als der Musiksaal am Steinenberg und das Interesse am BaZ-Weihnachtskonzert ungebrochen gross ist, konnte das Konzert in den letzten Tagen gleich vier Mal über die Bühne gehen. Der etwas intimere Rahmen tat dem festlichen Charakter des Events keinen Abbruch.

Oper in Kammerfassung

Für einmal nahm sich das von Ruth Ludwig-Hagemann betreute Konzert eine ganze Oper vor, wenngleich in einer gekürzten und instrumental abgespeckten Fassung: Engelbert Humperdincks «Hänsel und Gretel». Während dieser musikalisch in der Wagner-Tradition stehende Evergreen auf der Basler Theaterbühne noch vor einigen Jahren für eine Kontroverse über das «Kindgerechte» gesorgt hatte, lieferte die von Marina Niedel geleitete Aufführung im Scala keinen Anlass für Bedenken. Wobei nicht auszuschliessen ist, dass einige Kinder danach von der hungernden Familie, von den Geschwistern im dunklen Wald oder von der bösen Hexe träumten. Ein Grimm-Märchen ist eben nichts für Kuschelpädagogen.

Auf der Bühne waren rund 70Mädchen und junge Frauen von der Basler Mädchenkantorei, ausserdem sieben Musikerinnen und Musiker vom Sinfonieorchester Basel sowie Vincent Leittersdorf als Erzähler. Die Gesangssolisten kamen vom Theater Basel: Kali Hardwick mit ihrem glockenhellen, expressiven Sopran und dem höchst ­anmutigen Spiel als Gretel, der Sopranist Bruno de Sá – ja, ein bärtiger Mann! – als gekonnt tapsiger Hänsel und Hyunjai Marco Lee in der Paraderolle alskeifende Hexe. Die kleine Partie des Sandmanns konnte aus der Mädchenkantorei besetzt werden.

Glitzerndes Cembalo

Was dieses Ensemble in der knappen Stunde leistete, war musikalisch mehr als nur ordentlich – da floss einem manches Duett und manches Chorstück wie Honig ins Ohr, und einigen singenden Mädchen rollten gar ein paar Tränen über die Wangen. Das Orchesterchen spielte eine Kammerfassung von Andreas N. Tarkmann, die neben Streichinstrumenten ein Cembalo und ein Akkordeon umfasste. Das klang bald ein wenig barock und strahlte dann wieder warmen Wohlklang aus. Dank vorzüglicher Streicher blieben der Charakter und der Ausdruck der originalen Musik gewahrt. Nicht viel anders sind vor hundert Jahren die Komponisten um Arnold Schönbergs «Wiener Schule» vorgegangen, wenn sie gross besetzte Werke aufführbar machen wollten!

Kein Weihnachtskonzert ohne Lieder. Diesmal führte ein eigens hergestelltes Medley durch einige Weihnachtsregionen der Erde, und zum guten Ende stimmte das Publikum ins Weihnachtslied «O du fröhliche» ein.