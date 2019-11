Vereine – bald gemischtgeschlechtlich reguliert?

Es gibt da folgenden Witz: Kaum treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein. Ehrenämter und Vereine sind in jedem Land Stützen der Zivilgesellschaft; in Deutschland werden sie jetzt zum Zankapfel. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen Plan. Vereine, die keine Frauen aufnehmen, sollen zukünftig nicht mehr als ­gemeinnützig gelten. Damit verlieren sie ihre Steuervorteile. Und Spenden an reine Männervereine sollen nicht mehr von der Steuer absetzbar sein werden.