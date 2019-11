Velofahrerin tot: Hat der Lastwagenfahrer falsch eingespurt?

Es war ein Unfall mit tragischen Folgen: Am 19. Juni 2017 verlor eine 31-jährige Velofahrerin in Binningen ihr Leben. Die Frau geriet auf der Gorenmattstrasse am frühen Morgen unter die Räder eines Lastwagens. Der Lastwagenfahrer hatte dort an der roten Ampel angehalten und wollte nach rechts in die Bott-mingerstrasse abbiegen. Die Velofahrerin fuhr rechts daneben und stoppte ebenfalls an der Ampel – im toten Winkel des Lastwagens. Als diese auf Grün wechselte, fuhren beide los.