UNO-Organisation will Aids-Epidemie bis 2030 beenden

Der Kongress sei für die Bekämpfung der Krankheit extrem wichtig. Hier komme es zum zentralen Austausch unter Forschern und Offiziellen, betont Manuel Battegay: «Alle kommen zusammen, tauschen sich aus, diskutieren und lancieren neue Projekte. Weiter bringen sich Kliniker, Forscher und Public-Health-Experten auf den neusten Stand der Wissenschaft. Ein Kongress hat ja immer auch die pädagogische Aufgabe von Teaching and Education.» Nebst dem theoretischen Austausch gibt es aber auch ganz praktische Ziele: «Beim Kongress geht es hauptsächlich darum, neue wissenschaftliche Resultate zu präsentieren, da geht es von klinisch-epidemiologischen Daten bis über verbesserte Therapieprogramme oder Ansätze, wie HIV geheilt werden könnte.»

Krise in Osteuropa

Ein besonderer Fokus liegt dieses Jahr auf Osteuropa. Denn dort gebe es in Europa heute die meisten Neuansteckungen und die meisten unbehandelten Fälle, wie der Bonner Mediziner, Jürgen Rockstroh, aktueller Präsident der Europäischen HIV/Aids-Gesellschaft und Co-Chair der Basler Aids-Konferenz, zur BaZ sagt: «In Osteuropa und Zentralasien ist weiterhin ein dramatischer Anstieg der HIV-Infektionen zu verzeichnen. Diese Region hat die am schnellsten wachsende HIV-Epidemie der Welt.» Aber auch dort kämen immer mehr die neuen und hoch effizienten Therapie-Möglichkeiten zum Tragen.

Die Medizin hat in Sachen Aids in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht: «Die HIV-Therapie ist hoch wirksam. Wenn jemand früh genug behandelt wird, unterscheidet sich seine Lebenserwartung höchstwahrscheinlich nicht von der Lebenserwartung einer gesunden Bevölkerung», versichert Battegay. Immer noch steckten sich aber viel zu viele mit dem Aids-Virus an, so Battegay: «Allein in Europa sind es pro Jahr über 150000. In der Schweiz konnten wir dank der Prävention und wirksamer Therapien die Neuansteckungen auf unter 500 pro Jahr reduzieren. Denn die heutigen Therapien wirken so gut, dass behandelte Infizierte das Virus nicht mehr an andere weitergeben können.»

Hohe Wirksamkeit

Die Herausforderung liege, wie gesagt, in Osteuropa. Dort würden zu viele Patienten die HIV-Diagnose zu spät erfahren. «Daher können sie unwissend das Virus lange weiter übertragen. Zudem werden sie selber spät behandelt, was zu schweren Krankheiten und zum Tod führen kann», so Battegay. Schuld seien die Gegebenheiten im Gesundheitswesen, vor allem in der Ukraine und in Russland. So würden dort nur rund 30 Prozent der Menschen mit HIV optimal behandelt. In Westeuropa hingegen liege der Prozentsatz der von der sogenannten Behandlungs­kaskade Erfassten und medizinisch optimal Versorgten bei rund 90 Prozent. Das bedeutet: 90 Prozent der Menschen mit HIV ­kennen ihren Status; 90 Prozent dieser Menschen erhalten eine sogenannte antiretrovirale Therapie. Und: Bei 90 Prozent der Behandelten liegt dank der hohen Wirksamkeit der Behandlung das Virus im Körper unter der Nachweisgrenze. Dieses Modell will die UNO-Organisation Unaids weltweit durchsetzen und so die Aids-Epidemie bis 2030 beenden.