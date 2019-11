Udo Lindenbergs aufrechter Gang

Die Evolution von Udo Guggenmosi zu Udo Lindenberg war ein weiter Weg. Der wichtigste Schritt dabei: sich auf die Hinterbeine stellen, um sehen zu können, was in weiter Ferne naht. Nicht einknicken, Haltung zeigen, schauen, was in Zukunft kommen könnte. Jedes Kind will möglichst schnell lernen zu stehen und zu gehen. Das Gehen auf zwei Beinen ist eine hervorragende Errungenschaft des Menschen. Beim Zu-Fuss-Gehen muss er unbewusst die Balance wahren. Sich ständig um körperliches Gleichgewicht zu bemühen, das prägt Geist und Seele und vielleicht auch die politische Haltung.

Den aufrechten Gang zu pflegen, das heisst, pathetisch gesagt: Stolz auf sich selbst als Mensch zu sein, als Einzelwesen in Augenhöhe mit ­anderen, autonom, unabhängig vom ­Maschinenantrieb, im Einklang mit der Natur, ihrem langsamen Tempo.

Für Gegenwartsmenschen, die sich für die Krone der Schöpfung halten, mag es schwer erträglich sein, dass die Evolution nach ihnen noch weitergeht. Was wird in zehn Millionen Jahren unter der Erde zu finden sein? Hominoiden mit verkümmerten Beinen? Auf zwei Beinen zu gehen, das war bis vor wenigen Generationen das Fortbewegungsmittel schlechthin. «Gehen» heisst ein aufschlussreiches Buch des Basler Journalisten Aurel Schmidt.

Ein anderer Basler, Lucius Burckhardt, war es, der die Spaziergangswissenschaft erfand und als «Promenadologie» lehrte. Inzwischen ist der gehende Mensch ein Auslaufmodell. Allenfalls joggt er noch. Fährt Velo oder Scooter, möglichst mit E-Antrieb. Es gibt Flugtaxis, Raketenschlitten, Rennräder, Mountainbikes, Skateboards, Trottinette, Liefervelos ohne Fahrer, Drohnenfluglinien, Flugauto-Gesetze und allerhand mobilen ­Wahnsinn mehr.

Gehts noch?