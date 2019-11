Subventionen künftig nur noch für vier Jahre

Kein Zweifel, es gibt attraktivere Abstimmungsvorlagen als das Staatsbeitragsgesetz, über welches das Baselbieter Stimmvolk am übernächsten Wochenende an der Urne befinden muss. Normalerweise werden Gesetze dieser Art, die eine eher technische Materie zum Gegenstand haben und wenig polarisieren, im Landrat mit einem Vierfünftelsmehr verabschiedet. Womit dann das obligatorische Referendum entfällt. In diesem Fall aber stellten sich die Freisinnigen in der Schlussabstimmung quer und erzwangen so die Volksabstimmung.