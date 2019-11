Stille Champions

Der SVC, eine nicht profitorientierte Organisation, setzt sich für dieses Rückgrat ein – mit seinem Netzwerk bietet er seinen über 2700 Mitgliedern breite Präsenz in sieben Wirtschaftsregionen (Espace Mittelland, Nordschweiz, Ostschweiz, Suisse romande, Svizzera italiana, Wirtschaftsraum Zürich und Zentralschweiz) der Schweiz und somit Zugang zu Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Neben dem Prix SVC gibt es in der Organisation die Bereiche Bildung, Finanz, Politik und Sport.

Schweizweite Plattform

Aber dieser Preis, der alle zwei Jahre in den sieben Regionen vergeben wird, steht besonders hoch im Kurs. In Basel wird dies heute zum neunten Mal der Fall sein. Gewinnen ist nicht so einfach – eine unabhängige Expertenjury, darunter BaZ-Legende Felix Erbacher, suchen sich die Firmen sorgfältig aus. Die Kriterien sind klar: Es geht nicht um Start-ups oder spezielle Umgestaltungen, sondern um KMU, die fest in der Region verankert sind, ihren fixen Platz haben und klare Werte vertreten.

Nordschweiz-Regionenleiter und OK-Präsident, Bernhard B. Fischer, sagt: «Es beeindruckt mich, wie viel Risiko einzelne Personen für ihren Betrieb eingehen und dafür neue, unbekannte Wege beschreiten. Der SVC gibt dem Unternehmertum mit dem Prix SVC schweizweit eine Plattform und Visibilität, damit die Gesellschaft den Nutzen und die Attraktivität unternehmerischen Schaffens erkennt und schätzt.»

Heute stehen die sechs Nominierten – Brack.ch, BSI, Burckhardt + Partner, Häring-Gruppe, Solvias, Zaugg Maschinenbau – im Vordergrund, heute wird ihnen eine Plattform geboten. Bis zu 1200 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Medien und Kultur kommen jeweils zur Preisverleihung. Fischer sagt: «Es ist wichtig, regelmässig die wichtigsten Akteure und Newcomer an einem Anlass zusammen­zubringen. Der Prix SVC Nordschweiz ist mittlerweile einer der wichtigsten Wirtschaftsanlässe in unserer Region.»