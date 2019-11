«Die Rütihard wird nie mehr sein, wie sie heute ist», beklagte ein Gegner des Salzabbaus. «Sie nehmen uns die Rütihard weg.» Direkt angesprochen war Urs Hofmeier, Geschäftsführer der Schweizer Salinen, die im Gebiet der Muttenzer Rütihard Salz aus dem Boden fördern wollen. Die Schweizer Salinen hatten am Samstag zur öffentlichen Führung geladen. Es kamen mehrheitlich Gegnerinnen und Gegner. Derselbe Kritiker führte aus, Hofmeier erzähle immer, dass eine solche Bohrstelle sechs bis acht Wochen in Betrieb sei. Das sei einfach nicht wahr. Vielleicht würde schon so lange gebohrt, doch was vor und nach der Bohrung noch alles anfalle, darüber werde geschwiegen. Die Bohr-Präsenz sei weitaus grösser.