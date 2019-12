Schatz ist nicht gleich Schatz

Die Männer (es waren ja wohl ­Männer), die am vergangenen Montag in das Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen sind, haben reiche Beute gemacht. Allein der Materialwert des Diebesgutes, darunter die grosse Brustschleife von Königin ­Amalie Auguste mit mehr als 600 Brillanten, ist mit einem zweistelligen Millionenbetrag in Euro zu veranschlagen. Aber eigentlich ist der Verlust nicht mit Geld aufzuwiegen, ein Staatsschatz ist geplündert worden, das hinterlässt die Sachsen untröstlich. Man hat im Fernsehen Menschen weinen sehen, wirklich.