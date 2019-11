Pratteln erhält weissrussisches Honorarkonsulat

Der 67-jährige Beyeler bezeichnet seine neue Aufgabe, dieWirtschaftsbeziehungen zu Weissrussland zu fördern, als «herausfordernd». «Präsident Alexander Lukaschenko hat alle Weichen gestellt, sein Land in die EU zu bringen, und die Korruption entschieden bekämpft», sagt Beyeler. Nicht zuletzt deshalb sei Belarus ein prosperierendes Land geworden, das in der EU in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werde.

Türöffner für dieses Amt als Honorarkonsul sind Beyelers Beziehungen zu Russland. So hat der Galerist, der in Pratteln für mehrere Hundert Millionen Franken einen neuen Stadtteil aus dem ­Boden stampft und derzeit eine erfolgreiche Ausstellung zu den Schweizer Gardisten führt, die Suworow-Kadetten in die Schweiz gebracht oder das Vologda-Museum mit wertvollen Dauerleihgaben aus der Zarenzeit Alexander III. beschenkt. Pratteln wird nun zur ersten Adresse für weissrussische Staatsbürger. Die Eröffnungsfeier der Repräsentanz ist auf Anfang März 2020 geplant.